Era uma vez um menino que não era brilhante na escola, que podia contar os amigos pelos dedos de uma mão, mas cujos olhos se iluminavam quando, em cada Natal, recebia um equipamento do Manchester United. Mais um e mais um e mais um. Em casa dos Beckham, respirava-se futebol de manhã à noite, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. O pai, David (mais conhecido como Ted), era obcecado pelo United e sonhava ver o filho jogar no clube inglês. Mesmo que quisesse, David Beckham não teria tido outra opção. Os 30 mil livres que treinava diariamente indicavam apenas uma direção.

“Beckham”, a nova série documental da Netflix divide-se em quatro partes e conta (para quem não a conhece) ou refresca a memória (para quem acompanhou a carreira) sobre o percurso de um dos mais adorados e odiados futebolistas ingleses de sempre. Porque ele teve de tudo: foi o Deus e o Diabo, abraçado e cuspido na rua. Como é que um miúdo de 20 e poucos anos foi tão achincalhado publicamente e conseguia, mesmo assim, chegar ao campo e marcar ou ter a capacidade de virar um jogo parece um feito quase sobrehumano.

Encontramos David Beckham, 47 anos, vestido com um fato-macaco branco a encaminhar-se para as suas colmeias no meio de um terreno verde que parece não ter fim à vista. É aqui, nesta casa (mansão?) de campo que decorrem as entrevistas incluídas no projeto de Fisher Stevens. Alguém se lembra do subserviente Hugo de “Succession”, capaz de beijar os pés a quem estivesse no poder naquele segundo? É ele mesmo o realizador. Porém, não se deixem condicionar pelo ator. No currículo de realização tem Bright Lights: com Carrie Fisher e Debbie Reynolds e também ficção, como Dear Edward ou Palmer. Aqui, ouvimo-lo de vez em quando a fazer perguntas ou a treinar um difícil “encantado” enquanto se prepara para conhecer Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. A opção, pouco comum, funciona e confere uma certa leveza e informalidade a alguns momentos.

