O comunista que vota Isaltino e um chihuahua contra vícios de 40 anos. As ruas de Oeiras celebram (ou lamentam) um vencedor antecipado

“O Isaltino vai ganhar, disso não há dúvidas”. O comentário vai-se repetindo entre moradores do município de Oeiras, ora em tom alegre, ora como lamento. Há quem vá deixando ressalvas — “não sei se este ano ganha com maioria” –, outros expressando desejos de uma “oposição” ao presidente que já cumpriu nove mandatos na Câmara Municipal. O próprio assume que não espera outro resultado que não uma vitória na noite de 12 de outubro.

“Não há aqui qualquer ressaibo de arrogância. Eu estou a fazer campanha e estou a fazer mais campanha do que todos os outros candidatos à câmara”. Uma ideia que Ana Sofia Antunes, candidata da coligação PS-PAN à liderança da autarquia procura desmistificar. “As pessoas partem do pressuposto de que aqui há sempre um vencedor previamente anunciado”, diz, assumindo que quer trazer uma alternativa aos velhos hábitos. “Não estou cá há 40 anos a fazer sempre a mesma coisa com os mesmos vícios“.

A menos de duas semanas das eleições, os dois candidatos, cujas campanhas o Observador seguiu esta quarta-feira, vão definindo metas e deixando pistas sobre o que o dia 13 de outubro trará. Ana Sofia Antunes sublinha que o objetivo “seria sempre ganhar a Câmara”, mas admite que se não for essa a escolha dos oeirenses e conquistar apenas o lugar de vereadora “não teria a intenção” de ficar com pelouro.

Isaltino Morais, que não admite outro cenário que não o terceiro mandato consecutivo, revela que vai estrear uma nova regra para ceder pelouros. “Temos de começar a penalizar os mentirosos. E, portanto, no próximo mandato, só darei pelouros a quem, durante a campanha, não disse que não aceitava pelouro”. São dois de sete candidatos à Câmara Municipal de Oeiras, onde constam também os nomes de Pedro Frazão, do Chega; Bruno Mourão Martins, da IL; Sandra Lemos, candidata pela CDU; Miguel Parente, do PPM.NC; a independente Carla Castelo, apoiada pelo Livre, BE e Volt;

Ana Sofia Antunes quer ser alternativa ao “casamento mal amanhado” entre Isaltino e PSD

A mascote não oficial da coligação “Em Oeiras Todos Contam”, que junta PS e PAN, é das últimas a chegar esta manhã ao coreto da freguesia de Porto Salvo. Bea, uma chihuahua castanha que é transportada dentro de uma totebag ao ombro de um dos membros da comitiva, tem sido uma das presenças assíduas nas manhãs da campanha de Ana Sofia Antunes por Oeiras. Desde maio que a socialista, ex-secretária de Estado da Inclusão no Governo de António Costa, tem vindo a preparar terreno num município onde nunca viveu. Facto que é para os adversários uma arma de arremesso, mas que a candidata desvaloriza: “Não sinto que as pessoas tenham que ser de um sítio ou ter um carimbo na testa para fazer um bom trabalho lá”.