O convite da oposição, a viagem aprovada pelo Senado e a nega de Zapatero: como a delegação que integrava Bugalho foi barrada em Caracas

As críticas foram replicadas por Miguel Tellado. “É muito grave que o senhor Rodríguez Zapatero se preste a dar a aparência democrática a algo que não o tem”. “É lamentável e preocupante ver o governo de Sánchez partilhar o discurso de Maduro e aquele que foi presidente do governo contribua para dar uma aparência de democracia a todo este processo”. Assim sendo, o porta-voz não tem dúvidas de que o ex-líder do governo é “cúmplice do regime chavista e não cumpre as funções de observador, porque ontem [sexta-feira], podendo estar no aeroporto de Caracas a defender a entrada de representantes espanhóis, não o fez”.

Do Chile ao Panamá, outras delegações também não puderam entrar na Venezuela

Não foi apenas a delegação do Partido Popular a ser barrada na entrada na Venezuela. Outras comitivas — algumas oriundas de Estados vizinhos — foram impedidas de entrar no país, que encerrou as fronteiras esta sexta-feira. A medida está a ser criticada pela oposição, que diz que serve como uma forma de impedir que alguns eleitores votem.

Houve algumas comitivas que nem sequer chegaram a Caracas. Uma delas, formada por antigos Presidentes latino-americanos e uma ex-vice-presidente, ficou retida no Panamá, por culpa da companhia aérea em que viajavam. Segundo detalhou o governo panamenho, os antigos líderes não puderam viajar, porque a Venezuela fechou o “espaço aéreo” do país e ameaçou “reter aviões” da empresa em que viajavam — a Copa — “pelo período de várias horas”.

¡Atención! ???? Nos han bajado del vuelo de Copa en el que íbamos a Caracas junto a Mireya Moscoso, @VicenteFoxQue, @tutoquiroga y @EduardoAQuiros, por orden del gobierno venezolano. Retuvieron arbitrariamente tres aviones con 450 pasajeros para impedir nuestro viaje, evidenciando… https://t.co/C1f6KLV8rA — Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) July 26, 2024

Na origem desta decisão “unânime” do governo venezuelano estão “questões políticas alheias”, precisou a diplomacia do Panamá. Em relação aos ex-Presidente e à antiga vice-presidente, tal como aconteceu com a delegação do Partido Popular Europeu, o grupo esclareceu que participavam nas eleições venezuelanas como “convidados” da oposição, uma vez que não podiam se registar legalmente como observadores.

“Dissemos claramente que íamos, ou queríamos chegar, à Venezuela como convidados de Edmundo [González] e María Corina Machado. Era um acompanhamento, […] não íamos como observadores, porque obviamente não tivemos essa possibilidade de inscrição perante o Conselho Nacional Eleitoral” venezuelano, disse a ex-vice-presidente da Colômbia Marta Lucía Ramírez, numa conferência de imprensa na capital do Panamá.

Esses dirigentes fazem parte do grupo Iniciativa Democrática de Espanha e das Américas (IDEA) e iam às eleições desse domingo em apoio à candidatura de Edmundo González Urrutia, líder da coligação de oposição Mesa de Unidade Democrática Unitária. De Caracas, esta aliança que se opõe a Nicolás Maduro condenou o impedimento imposto aos mandatários latino-americanos de viajarem para o seu país.