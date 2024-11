Este foi o maior movimento político de todos os tempos. Nunca houve nada deste género neste país. Vamos ajudar o nosso país a curar-se. Temos um país que precisa de ajuda, que precisa muito de ajuda. Vamos corrigir as nossas fronteiras , vamos corrigir tudo no nosso país.



Nos primeiros segundos do discurso, Trump mencionou um tema-chave das eleições presidenciais: o controlo de fronteiras. O candidato republicano à presidência dos EUA tinha prometido deportar imigrantes se fosse reeleito, a começar na cidade de Springfield. E será para cumprir.

Fizemos história por um motivo esta noite. Ultrapassámos obstáculos que ninguém achou possível e é agora claro que conseguimos a melhor coisa política possível. Olhem para o que aconteceu! É uma vitória política que o nosso país nunca viu.

Apesar de a contagem ainda não estar totalmente fechada, Donald Trump assumiu categoricamente a vitória das eleições presidenciais norte-americanas, ainda antes desse triunfo ser matematicamente definitivo (mas quase irreversível).

Quero agradecer ao povo americano por me eleger como 45º Presidente e 47º Presidente. A cada cidadão: vou lutar por vocês, pela vossa família e pelo vosso futuro. Todos os dias vou lutar por vocês com cada suspiro do meu corpo. Não vou descansar até termos a América forte, segura e próspera que as nossas crianças merecem, assim como vocês. Esta é uma vitória magnífica para o povo americano que nos vai permitir fazer da América grande de novo .

Trump faz referência ao famoso slogan da campanha, “Make America Great Again”, evocando o primeiro mandato presidencial e dando como certo este segundo.

Ganhámos estados como a Carolina do Norte. Adoro estes lugares. Geórgia, Pensilvânia, Wisconsin. Estamos agora a ganhar no Michigan, Arizona, Nevada e Alaska, o que vai resultar em ganharmos pelo menos 315 votos eleitorais. É mais fácil fazer o que as estações [de televisão] fizeram, [mas] não havia outro caminho, não havia outro caminho que não o da vitória .”

Ao saudar os eleitores dos estados decisivos — a que os americanos chamam swing states —, cujos votos fazem pender o resultado de uma vitória presidencial, Trump lançou farpas à cautela dos meios de comunicação social em declarar uma vitória antes de todos os votos estarem contados. Trump deu desde logo o regresso à Casa Branca como certo.

Também ganhámos o voto popular, o que é ótimo. Ganhar o voto popular foi muito bom , digo-vos. É um grande sentimento de amor… Há um grande sentimento de amor nesta grande sala, com pessoas inacreditáveis ao meu lado. Estas pessoas foram incríveis, fizeram esta jornada comigo. Vamos fazer-vos orgulhosos do vosso voto. Espero que olhem para trás um dia e pensem: foi um dos grandes momentos da minha vida quando votei neste grupo de pessoas.

O multimilionário nova-iorquino aludiu a um triunfo do voto popular, que na altura também ainda não era certo. Em 2016, apesar de conquistar a eleição para a Casa Branca, Trump perdera o voto popular para Hillary Clinton.

A América deu-nos um mandato sem precedentes e poderoso. Recuperámos o controlo do Senado e isso é bom. As corridas ao Senado no Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia foram todas vencidas pelo movimento MAGA (Make America Great Again). Em cada um desses casos trabalhámos com os senadores e foram campanhas difíceis. O número de vitórias no Senado é absolutamente incrível. Ninguém esperava isto. Quero agradecer-vos muito. Temos ótimos senadores e ótimos novos senadores. E parece que vamos manter o controlo da casa da Câmara dos Representantes”.

Trump assume surpresa com o resultado no Senado (“ninguém esperava isto”) e mostra-se confiante em manter a maioria na Câmara dos Representantes.

Quero agradecer a Mike Johnson, que está a fazer um ótimo trabalho. Quero também agradecer à minha bela mulher, Melania Trump, a primeira-dama, que tem o maior best-seller no país , conseguem acreditar?

Trump menciona o polémico livro de memórias lançado por Melania Trump. O candidato afasta-se depois do púlpito e dirige-se à mulher. “Anda cá, querida”, pode ouvir-se. Dá-lhe um beijo no rosto e volta ao microfone, elogiando o trabalho de Melania e afirmando que a mulher “trabalha muito para ajudar as pessoas”, no que pode ser entendido como uma referência a uma das principais revelações feitas neste livro. A ex-primeira dama conta como influenciou Donald Trump a abandonar uma política de imigração ao abrigo da qual as crianças imigrantes eram separadas dos pais na fronteira dos Estados Unidos com o México.

Quero ser o primeiro a congratular o vice-presidente eleito dos Estados Unidos , JD Vance, e à absolutamente linda e extraordinária mulher, Usha Vance. Ele é mesmo um tipo combativo, não é? Digo-lhe para ir para o campo inimigo, que são certas estações de televisão . Muita gente diria: ‘Tenho mesmo de fazer isso?’. Ele é o único tipo que vai e as arrasa por completo. Acabou por ser uma boa escolha. Recebi algumas críticas ao início, mas sabia que tinha um grande cérebro, o melhor possível, e adoro a família. Acho que vamos ter uns quatro anos fantásticos.

No elogio ao seu número dois, JD Vance, a quem acabará depois por passar brevemente a palavra, Donald Trump refere-se a estações de televisão como o “campo inimigo”. É mais um ataque do ex-Presidente norte-americano aos órgãos de comunicação social, que acusa repetidamente de “fake news”. No passado, Trump já classificou os jornalistas como “inimigos do povo”. O candidato presidencial menciona Vance como “vice-presidente eleito”, assumindo uma vez mais a vitória como certa antes de o ser.

Vamos virar o nosso país ao contrário e fazer alguma coisa muito especial. Perdemos isso, essa coisa especial. É o maior país do mundo, de longe. Vamos fazer tudo para recuperar isso tudo de volta. Conseguimos fazer isso. Vamos ter de fechar as fronteiras . Queremos que as pessoas venham para cá, mas têm de vir legalmente .

Trump insiste na importância do controlo de fronteiras, agora separando os casos em que as pessoas entrem de forma legal no país.

Temos uma nova estrela. Uma estrela nasceu. Elon [Musk]. Ele é um tipo fantástico. Estávamos sentados juntos hoje. Ele tinha passado duas semanas em Filadélfia, em partes diferentes da Pensilvânia, a fazer campanha.

O discurso de vitória rapidamente se transformou no que poderia ser mais um discurso típico de um comício republicano. Desafiado pelo público, que gritava “Elon [Musk]”, Trump falou sobre o lançamento do foguetão pela SpaceX e sobre Elon Musk, discorrendo sobre a pintura do foguetão e agradecendo ao dono do X (antigo Twitter) o apoio durante os últimos meses. Esta interpelação do público reforça o que já tinha sido noticiado: Trump dispensou o teleponto e discursou com um aparente elevado nível de improviso.

Quero agradecer aos milhões de trabalhadores americanos que sempre foram o coração deste movimento. Já passámos por muita coisa juntos e hoje apresentaram-se em números recorde para conquistar uma vitória provavelmente como nenhuma outra. Foi algo especial e vamos devolver-vos tudo. Vamos virar isto ao contrário rapidamente. Este vai ser recordado como o dia em que os americanos recuperaram o controlo do seu país .”

Donald Trump terminou o discurso agradecendo aos milhões de americanos “que sempre foram o centro deste movimento”, e sugere uma perda de “controlo” no mandato de Joe Biden, que foi o seu sucessor na Casa Branca.

Esta campanha foi histórica em tantas formas. Construímos a maior e mais abrangente e mais unificada coligação. Nunca viram nada como isto na história da América. Jovens e velhos, homens e mulheres, rurais e urbanos, tivemos todos a ajudar-nos esta noite . Vieram de todos os cantos: afro-americanos, hispano-americanos, ásio-americanos, árabes-americanos, muçulmanos-americanos. Tivemos toda a gente e foi lindo. Cidadãos de todos os contextos unidos em torno do bom senso. Somos o partido do bom senso . ”

Donald Trump sugere que conseguiu colher votos de todos os quadrantes e que foi um eleitorado diverso o que lhe concedeu a vitória.

Queremos ter fronteiras, queremos ter segurança. Queremos que as coisas estejam boas, seguras. Queremos uma boa educação, queremos um exército forte e, idealmente, não o queremos usar. Não tivemos guerras durante quatro anos . Excepto que combatemos a ISIS em tempo recorde. Mas não tivemos guerras. Disseram: “Ele vai começar uma guerra”. Não vou começar uma guerra, vou parar as guerras .”

Trump frisa o facto de, durante o tempo em que esteve na Casa Branca, entre 2017 e 2021, o cenário internacional estar mais pacificado. O candidato republicano tem sido crítico das somas avultadas de ajuda militar e financeira dos Estados Unidos ao Governo ucraniano. Nos últimos meses, Trump afirmou repetidamente que iria resolver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia “em 24 horas”, mas nunca explicou como o faria.

Muitas pessoas me disseram que Deus poupou a minha vida por um motivo. Essa razão foi para salvar o nosso país e restaurar a grandeza da América. Agora vamos cumprir essa missão juntos. Vamos cumprir essa missão. A tarefa não vai ser fácil, mas vou trazer a energia, o espírito e a luta que tenho na minha alma para o trabalho que me foi confiado. Não há trabalho como este. É o trabalho mais importante no mundo. Tal como fiz no primeiro mandato, vou governar segundo um modo simples: promessas feitas, promessas mantidas. Vamos manter as nossas promessas. Nada me vai impedir de manter a minha palavra convosco, as pessoas. Vamos tornar a América segura, forte, próspera, poderosa e livre outra vez.

O ex-presidente dos Estados Unidos menciona o ataque que sofreu em julho na Pensilvânia e sugere que Deus poupou a sua vida para salvar a América. Trump escapou por pouco de ser atingido na cabeça, em Butler, por uma bala que o apanhou de raspão na orelha direita, num comício.

É tempo de pôr as divisões dos últimos quatro anos para trás, é tempo de nos unirmo s. O sucesso vai juntar-nos. Vamos por o nosso país em primeiro lugar. Juntos vamos fazer América ótima outra vez, para todos os americanos. Não vos vou desiludir. O futuro da América vai ser maior, melhor, mais rico, seguro e forte do que alguma vez foi. Que Deus vos abençoe e que Deus abençoe a América.

Trump termina com uma nota de união num discurso em que, mesmo sem resultado oficial conhecido, dá antecipadamente como certa a vitória.