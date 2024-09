O ex-Presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, prometeu esta sexta-feira fazer deportações em massa de imigrantes haitianos da cidade de Springfield, no estado do Ohio, reporta a agência Reuters.

“Vamos ter a maior deportação da história do nosso país e vamos começar em Springfield, Ohio”, afirmou Donald Trump, numa conferência de imprensa a partir do seu campo de golfe em Rancho Palos Verdes, Los Angeles. “Vinte mil migrantes ilegais do Haiti invadiram uma cidade de 58 mil pessoas, destruindo o seu modo de vida”, alegou Trump. “As pessoas não gostam de falar sobre isso, a cidade não gosta de falar nisso porque soa mal”.

Há dias que a cidade de Springfield se encontra num reboliço, depois de, no debate presidencial de terça-feira, Trump ter insistido em acusações de que imigrantes haitianos na cidade em questão estariam a comer os animais de estimação de norte-americanos. As autoridades da cidade desmentiram as alegações. Líderes da comunidade haitiana nos Estados Unidos alertaram que as declarações do candidato republicano podem colocar vidas em risco e inflamar ainda mais as tensões em Springfield, que foi alvo de ameaças de bomba nos últimos dias.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, apelou ao fim dos ataques contra a comunidade haitiana. “É simplesmente errado. Não há lugar para isto na América. Isto tem de parar. O que ele está a fazer tem que parar”, disse Biden.