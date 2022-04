O esquema de segurança da rua Bankova e as explosões que fecharam o encontro no dia do apoio de Guterres à Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Texto e fotografias dos enviados do Observador à Ucrânia, Carlos Diogo Santos e João Porfírio

As sirenes que acordaram António Guterres, pouco passava das 7h da manhã em Kiev, não avisaram ninguém para o que aconteceria logo após a conferência de imprensa do final da tarde, que se seguiu à reunião com o presidente ucraniano. Foi poucos minutos depois de Zelensky ter dito que Guterres já tinha visto o que os russos fizeram aos ucranianos, que o secretário-geral das Nações Unidas pôde sentir duas explosões a poucos quilómetros de distância do sítio onde estava (os mísseis atingiram uma fábrica de material militar e um prédio residencial, fazendo um morto e cerca de uma dezena de feridos).

Às 19h24, no interior da residência oficial do presidente da Ucrânia, na Rua Bankova, António Guterres entrou com o anfitrião numa pequena sala, restrita a pouco mais de quatro dezenas de jornalistas de todo o mundo, e ouviu um pedido — que ajudasse “a parar a deportação de cidadãos ucranianos para a Rússia”. Os dados apresentados apontam para que 500 mil pessoas terão sido já levadas à força.

E se ali, em frente às câmaras, numa sala de tetos muito trabalhados e chão de madeira, as referência aos temas mais importantes, como a criação de um corredor em Mariupol para retirar civis da Azovstal — a fábrica de aço onde continuam refugiadas —, foram rápidas, longe dos holofotes tudo terá sido debatido com mais pormenor, demorando mais do que o previsto — a reunião entre ambos derrapou uma hora.