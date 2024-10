O esqui alpino, o "crescimento exponencial" e o que se faz (de bom) em Portugal: a modalidade "sazonal e regional" que aponta aos Jogos

A chegada do inverno é sinónima de frio, chuva e temperaturas baixas. É nesta fase do ano que o aconchego do lar ganha outra importância e o conforto das esplanadas passa para o sofá de casa. O desporto não é exceção. É certo que um desporto como o futebol é alheio à estação do ano e pratica-se praticamente durante todo o ano, mas parte das modalidades é interrompida nesta fase precisamente por causa das condições. Falamos, por exemplo, do ciclismo de estrada, do MotoGP ou da Fórmula 1, desportos que só regressam a partir de fevereiro e março do próximo ano.

E é, também, nesta altura do ano que o foco dos amantes de desporto se volta para outra vertente, que tem ganho muitos adeptos nos últimos anos: os desportos de inverno. Embora Portugal e os países do sudoeste europeu sejam uma exceção à regra, esta modalidade tem crescido e é o desporto-rei em alguns países da Europa. Uma das vertentes com maior acompanhamento, seja presencial e televisivo que, em Portugal, é possível através dos canais Eurosport, é o esqui alpino – composto pelas disciplinas de downhill, super-G, slalom gigante e slalom. A nova temporada tem início já no próximo fim de semana, em Sölden, na Áustria, e até 27 de março, em Sun Valley, nos EUA, os atletas competirão em 38 provas, mais os Campeonatos do Mundo, que acontecerão em fevereiro.

⏳ ???????? ???????????????? ???????? ???????? ⏳ Lara Gut-Behrami and Marco Odermatt took home the overall globe last year, but can they do it again? ???????? Or will someone else rise to the top? The countdown is on, and the challenge is set! ????❄️ Share your thoughts in the comments! ????#fisalpine… pic.twitter.com/UopS0obIp8 — FIS Alpine (@fisalpine) October 16, 2024

Foi nessa ótica que o Observador esteve à conversa com Viktoria Rebensburg, antiga profissional de esqui alpino e campeã olímpica em Vancouver-2010 no slalom gigante. Para além disso, a alemã conquistou 19 vitórias em provas da Taça do Mundo e esteve em mais duas edições dos Jogos Olímpicos de inverno, em Sochi-2014 e Pyeongchang-2018. Olhando para a atualidade da modalidade, Rebensburg começou por apontar os favoritos para a nova temporada: Federica Brignone, que esteve “muito forte” na temporada passada e “é muito experiente”, Lara Gut-Behrami, “que ganhou [o ranking global] no ano passado”, e Mikaela Shiffrin, que se “concentra” nas disciplinas técnicas, o que lhe dá um pouco de vantagem”.

Quanto ao lado masculino, os principais intervenientes do último ano deverão continuar na corrida ao título – ou globe, na gíria do esqui alpino. “Marco Odermatt esteve muito forte nas últimas temporadas e, para mim, continua a ser o melhor do ranking global da Taça do Mundo. Vamos ver o que acontece com Christopher Neumayer. Manuel Feller esteve muito rápido no ano passado no slalom e será de certeza um alvo a bater. E, depois, temos a certeza de que Lucas Braathen vai regressar, mas não corre há mais de 500 dias por isso temos de ver como é que volta a entrar no ritmo”, apontou a ex-atleta e agora comentadora de desportos de inverno nos canais do Eurosport em declarações ao Observador.