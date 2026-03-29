O fato de batizado que atravessou dois séculos, vestiu 62 bebés reais e vai ser exposto pela primeira vez

Confecionado há quase dois séculos, o traje de batismo revela o trabalho apurado de Janet Sutherland, filha de um mineiro escocês e modista de eleição da rainha Victoria, que para este trabalho convocou a seda de Spitalfields e a renda de Honiton oriunda de Devon, seguindo os desígnios de sua majestade, investida em promover e mostrar ao mundo o melhor do saber fazer britânico. Esta foi uma marca que imprimiu a todo o seu reinado, desde logo no fundador vestido de noiva, branco, uma inovação à época que haveria de prevalecer mundo fora em matéria de gosto, até hoje.

“O fato tem sido carinhosamente cuidado ao longo das gerações – encontramos até mesmo uma nota na sua caixa com instruções para que seja lavado em água natural da fonte após o uso, o que ajuda a explicar a sua condição notável, apesar de tal uso frequente. No entanto, após 185 anos e 62 batizados, precisava de conservação. Foi uma honra e um privilégio trabalhar numa roupa tão histórica. ’, disse a conservadora têxtil Cecilia Oliver, citada pela Royal Collection.

Coube a Oliver supervisionar 100 horas de cuidadoso tratamento de conservação, com trabalhos que incluíram reparos meticulosos de buracos e reforços subtis de partes delicadas do tecido. O vestido também foi gentilmente lavado por secção e afirma-se hoje como um dos projetos de conservação mais significativos da exposição Queen Elizabeth II: Her Life in Style.

Os visitantes também verão uma nota manuscrita pela antiga monarca, um elenco de nomes de bebés ilustres que tiveram a honra de usar o fato em causa – uma tradição iniciada pela sua avó, a rainha Mary, depois de a peça ter vindo para os seus cuidados das mãos da rainha Victoria. A nota revela a importância do manto para a família real como herança e símbolo de continuidade, e será acompanhada na exposição pelo gorro, xaile de seda, faixa, arcos e fitas bordados com emblemas nacionais que também eram tradicionalmente usados em cerimónias de batismo. Todas as referências davam forma ao conceito moderno de batizado, demarcando-se dos antigos painéis que até ao consulado de Victoria haviam servido para embrulhar os bebés em semelhantes ritos e cerimónias formais. Usados desde os tempos medievais até ao século XVIII, eram frequentemente tecidos ornamentados destinados a mostrar riqueza e o elaborado trabalho dos artesãos. Podiam adquirir tons fortes como o vermelho escuro e a imagem de romãs, símbolo de fecundidade popular no design inglês desde que a primeira mulher de Henrique VIII, Catarina de Aragão, os introduziu como seu distintivo pessoal.

O acervo do museu Victoria and Albert inclui alguns registos de acessórios de 1650-1700 associados ao momento do batismo, como um conjunto de rendas destinadas a um bebé. “O enrolamento de bebés — envolvendo-os firmemente em tiras de pano — era outrora o costume predominante em muitas partes do mundo, inclusive neste país. O costume data dos tempos antigos, e é de origem protetora”, destaca a instituição. O método permitia aquecer a criança e mantê-la segura, já que imobilizada. Posteriormente, o traje usado para batizados começou a assemelhar-se mais a versões em miniatura de roupas de adultos, mas só a partir de 1841 foi consagrado como vestido único, padronizado e nascido para passar de geração em geração.

Como se acrescenta dois séculos a uma peça? Com saquetas de chá

Pelo menos cinco reis, quatro rainhas, e uma imperatriz foram batizados com o vestido original. A primeira filha da “Avó da Europa” foi Victoria, princesa real nascida em 21 de novembro de 1840, no Palácio de Buckingham. Conhecida como “Vicky”, mais tarde tornou-se imperatriz e rainha da Prússia depois de casar com Frederico III da Alemanha. Foi batizada em 10 de fevereiro de 1941, quando os pais assinalavam o primeiro aniversário de casamento (de resto, este fato de batismo em muito replicou a fórmula do traje nupcial materno). À época, a rainha no trono introduziu ainda uma nova pia batismal para a ocasião. A água veio do rio Jordão e, à semelhança do que faria com os seguintes oito herdeiros, mais quatro raparigas e quatro rapazes, com 17 anos a separar a mais velha da mais jovem, Victoria anotou no seu diário as memórias de cada batizado. No primeiro, notou que a bebé foi segurada pelo arcebispo “de forma desconfortável” mas “esteve sempre acordada e sem chorar”. Com o nascimento do primeiro rapaz, Albert Edward, o batizado a 25 de janeiro de 1842 foi um momento altamente político. Victoria destacou “as bandas a tocar e as tropas a marchar em todas as direções”, como se fosse o seu dia de casamento. Já Louise, em 1848, estava “branca e inchada”. Com Beatrice, em 1857, a rainha riu-se com o facto da sua mãe, a duquesa de Kent, se ter enganado no nome da neta, chamando-a de “Beatrice Maria” em vez de “Beatrice Mary”.

National Portrait Gallery London

À margem das farpelas, as gravuras desta período imortalizaram uma invenção quase, ou mais popular, que o vestido: uma enorme tigela de poncha em prata projetada por Thomas Stothard, que servia para arrefecer o vinho servido aos convidados na Galeria Waterloo, um dos pontos altos do batizado do príncipe Alfred, em 1844.

Depois dos filhos, os netos, e até bisnetos da rainha Victoria, como lorde Louis Mountbatten, juntaram-se à tradição real. Também eles foram envergando o fato de batizado nas primeiras semanas de vida, incluindo a princesa Margaret de Connaught, futura princesa da coroa sueca, mulher do rei Gustaf VI Adolf.

Em 1875, por ocasião da cerimónia da princesa Marie de Edimburgo, que se tornaria a última rainha consorte da Roménia (1914–1927) ao casar-se com o Rei Fernando I, Victoria deixava claro que duvidava já da resistência da peça. O fato levava apenas 34 anos de vida. “A bebé vestiu o velho fato de batismo, que se está a desfazer todo!“. Mal sabia a monarca o que ainda estava por vir em termos de longevidade e valor histórico.

Há praticamente um século, esses atributos ganhariam especial relevância — se bem que por essa altura talvez também fosse improvável adivinhar quão extenso viria a ser o reinado da futura rainha. Em 29 de maio de 1926, a princesa Isabel de York (a futura rainha Isabel II) era batizada na capela privada do Palácio de Buckingham, pouco mais de um mês depois de ter vindo ao mundo no número 17 de Bruton Street, em Mayfair, Londres, a casa dos seus avós maternos.

Fotografias oficiais do dia ilustram essa formatura simbólica. No centro da imagem que ilustra este artigo, a mãe da recém-nascida, Isabel, duquesa de York (mais tarde a Rainha Mãe), sentada, segurando a pequena princesa, vestida com o tradicional vestido de cetim e renda Honiton, peça anteriormente usada pelo seu pai e pelo seu tio. Da esquerda para a direita estão representadas Lady Elphinstone (a tia e madrinha do bebé); Arthur, duque de Connaught (padrinho); Mary e o Rei George V (avós paternos e padrinhos); o pai da criança, duque de York; a condessa e conde de Strathmore (avós maternos; o conde também foi padrinho); e Maria, viscondessa Lascelles (tia e madrinha). A cerimónia foi conduzida por Cosmo Gordon Lang, Arcebispo de York. O famoso retrato do grupo familiar após a cerimónia foi feito por Vandyk.