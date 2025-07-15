O idoso agredido "por diversão", os agressores e os tumultos. Seis respostas para entender o que se passa em Torre Pacheco

A população revoltou-se? E que informações foram difundidas?

A agressão ao reformado de 68 anos rapidamente foi difundida nas redes sociais. Uma imagem (real) do homem agredido foi circulando, mas muitas vezes a situação era extrapolada, descontextualizada ou associada a informação que não era verdadeira. Por exemplo, surgiu um vídeo que alegadamente mostrava Domingo Tomás Martínez a ser agredido, mas era falso.

Ao El Español, Domingo Tomás Martínez disse que contou à Guarda Civil que o “homem da camisola branca do vídeo” difundido nas redes sociais não era ele. Tratava-se antes de um sem-abrigo de Almería, José Moya, que foi agredido a 20 de maio por ser homossexual e viver na rua. José Moya gravou mesmo um vídeo seu a garantir: “A vítima do vídeo divulgado que acreditam que é do idoso de Torre-Pacheco sou eu”.

Mais além deste vídeo a desmentir o falso, a população de Torre Pacheco manifestou-se pacificamente na sexta-feira passada contra os “recentes atos ocorridos no município”, em particular a “delinquência” e a “violência”. Foi o próprio autarca da localidade, Pedro Ángel Roca Tornel, pertencente ao Partido Popular (PP), que a convocou e a difundiu.

El Ayuntamiento de Torre Pacheco convoca a la ciudadanía a una CONCENTRACIÓN POR LOS RECIENTES ACTOS DELICTIVOS ocurridos en el municipio, para el próximo viernes 11 de julio a las 20.00 horas en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez. pic.twitter.com/pLwAmKhVTQ — Ayto. Torre Pacheco (@TPacheco_Ayto) July 10, 2025

O autarca disse que a manifestação corporizava a revolta da população de Torre Pacheco, em particular contra alguns grupos de imigrantes. Em entrevista à Cadena Ser, Pedro Ángel Roca Tornel declarou que a “delinquência aumentou” na localidade e que isso gerou “mal-estar entre a população”. No entanto, o líder realçou que a “convivência foi boa” durante vários anos. Porém, não foi claro sobre quanto (ou quando) é que essa “delinquência” e criminalidade aumentou; apenas mencionou que “havia dados” sobre o assunto.

Noutra entrevista, desta vez ao jornal regional La Verdad, o autarca relaciona o aumento de delinquência com a “chegada de um coletivo juvenil de segundas e terceiras gerações de imigrantes”. “A insegurança é o que dá nervos à população local. Não queremos delinquência nas nossas ruas”, afirmou, pedindo mais “polícia” nas ruas. Pedro Ángel Roca Tornel pediu desde logo aos grupos de extrema-direita que causaram distúrbios que não tentassem “resolver os problemas”. “Dissemos que não queremos delinquência, mas também não queremos violência”.

Numa reportagem do jornal ABC desta terça-feira, uma habitante diz que a agressão da semana passada foi o que fez explodir uma situação que já se vinha a sentir na população. Contando que a sua própria família, espanhola, emigrou para França e, depois, da Andaluzia para Múrcia, diz: “Debaixo da pele, todos temos o mesmo, mas não se pode andar por aí a fazer mal. O que aconteceu com o Domingo foi a gota de água. Até agora tínhamos ficado calados por medo”.

Uma outra mulher é mais concreta: “Temos um problema de imigração ilegal e de criminalidade. Isso tem de ser resolvido lá em cima”, diz.

No relatório trimestral que faz o balanço da criminalidade em todos os municípios espanhóis, vê-se que houve um aumento ligeiro da criminalidade (de cerca de 4%) no primeiro trimestre de 2025 em relação ao período homólogo. Mesmo com este ligeiro incremento, os dados não permitem fazer uma leitura direta sobre se a delinquência efetivamente aumentou ou não — nem se está associada a imigrantes de segunda geração.