O mercado, o plano A e as recuperações: as três chaves que tornaram o pior Sporting de Amorim no melhor Sporting de Amorim

Um ano depois, de forma natural, o Sporting não cometeu os mesmos erros. Pedro Porro saiu logo no mercado de inverno, tornando a direita da defesa numa óbvia prioridade no mercado de verão — a escolha, porém, acabou por ser a mais infrutífera. Os leões apostaram no jovem Iván Fresneda, que tinha impressionado no Valladolid, mas a ausência de rendimento e as lesões prolongadas fizeram com que o espanhol nem sequer chegasse a lutar pela titularidade com Ricardo Esgaio e depois com Geny Catamo, que ganhou o lugar durante a época.

Ainda em julho do ano passado, com mais de um mês de janela de transferências pela frente, o Sporting fechou a saída de Manuel Ugarte para o PSG. A venda do médio uruguaio significou um encaixe de 60 milhões de euros, o segundo maior da história do clube, e Rúben Amorim e respetiva equipa técnica tinham tempo para procurar um substituto à altura. O eleito foi Morten Hjulmand, dinamarquês de 24 anos formado no Copenhaga que estava no Lecce desde 2020.

Hjulmand custou perto de 20 milhões de euros e só ficou atrás de Viktor Gyökeres, tornando-se a segunda contratação mais cara da história do Sporting. No dinamarquês, Rúben Amorim procurava a inteligência técnica e tática que tinha perdido com Ugarte, mas também uma dimensão ofensiva que encaixasse com Morita e Daniel Bragança e que pudesse combinar com o trio da frente. O bónus aparecia na qualidade da meia distância de Hjulmand, uma capacidade goleadora que faz com que o médio já tenha marcado quatro golos na atual temporada.