O método que reforça os pontos fortes das famílias para prevenir problemas de saúde mental

Maria João Simões é psicóloga, participou na primeira edição, e realça a componente de prevenção e esse olhar para o que é positivo. “A possibilidade de vermos as famílias no sentido mais positivo e construtivo, do que irmos à procura do que está mal, do que é o desvio”, diz. A metodologia LTC abre várias possibilidades. “É uma perspetiva mais organizada e dirigida numa entrevista em que não vamos à procura de críticas, vamos à procura de soluções.” As famílias envolvem-se, refletem sobre situações que apresentam, procuram-se caminhos. “Como psicóloga, vermos a família desta forma, de uma perspetiva diferente e envolvê-la no processo, é muito interessante.”

Sara Pedroso é pedopsiquiatra, faz parte da equipa que coordena o projeto, participou na primeira edição do treino de capacitação LTC. Há 13 anos que é pedopsiquiatra e este método mostra-lhe que há formas diferentes de conversar com as famílias sobre o dia a dia, rotinas, áreas em que têm mais dificuldades. “Muitas vezes, na área da saúde, de apoio social, e mesmo nas escolas, quando se pede para falar com os pais, eles pensam imediatamente que os seus filhos fizeram alguma coisa, que se estão a portar mal.” Nem sempre é assim.