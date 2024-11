O primeiro, o piador, o carioca e o cantador: quatro histórias de Tom Jobim contadas por Ruy Castro

Num estupendo verão

No verão de 1958, num predinho da rua Nascimento Silva, em Ipanema, o jovem Tom Jobim estava tirando do piano uma beleza atrás da outra. A alguns quarteirões, na esquina da avenida Henrique Dumont com a praia, o poeta Vinicius de Moraes vestia com letras aquelas canções. Ou o contrário — às vezes, Tom é que aplicava a música à letra.

As canções se destinavam a um LP a ser produzido para um modesto selo fonográfico chamado Festa, especializado em discos de poetas lendo seus poemas, de circulação obviamente limitada. O proprietário da Festa, o ex‑jornalista Irineu Garcia, já lançara grandes discos com Drummond, Bandeira, Augusto Frederico Schmidt, João Cabral de Melo Neto e outros, mas sentia que, com Vinicius, deveria fazer diferente. Ele sabia que Vinicius era um ser musical, que gostava de tocar violão e cantar em casas de amigos e, desde 1956, estava ligado ao jovem Jobim. Os dois tinham feito o musical Orfeu da Conceição, de que saíra, entre outras, Se todos fossem iguais a você. Donde, pensou Irineu, por que não gravar Vinicius com música de Tom, na voz de uma cantora moderna como, digamos, Dolores Duran?

Vinicius e Tom, empolgados, aceitaram e apresentaram a Irineu um caderno com doze canções inéditas. Ao violinista Irany Pinto coube arregimentar os músicos, e que timaço ele armou: Copinha na flauta, Gaúcho e Maciel nos trombones, Herbert na trompa, Vidal no contrabaixo, Juca Stockler na bateria e mais um naipe de sete violinos, duas violas e dois cellos. O estúdio seria o da Odeon, no edifício São Borja, em frente à Cinelândia, em que Tom, por sinal, trabalhava como arranjador.

Mas não houve acordo com Dolores. Ainda quase desconhecida como autora, ela estava no auge como cantora e cheia de compromissos em boate, rádio, cinema e televisão. Vinicius então sugeriu Elizeth Cardoso, e Elizeth não conhecia Tom, mas, por deferência a Vinicius, topou. Tom trouxe então um violonista que achava indispensável para acompanhar Elizeth em certas faixas — o jovem e quase desconhecido João Gilberto. E assim, dali a dias, naquele estupendo verão, gravou‑se o LP Canção do amor demais, que abria com um samba chamado Chega de saudade, cantado por Elizeth, com, pela primeira vez, um acompanhamento de violão bossa nova por João Gilberto. O resto você sabe.

Vou te contar

A vida de todo artista é feita de imprevistos, alguns mágicos. No caso de um compositor, eles podem se dar no momento da criação. De onde veio esse ou aquele acorde com que nem ele contava? E essa sequência de notas? Por que, de repente, tal canção parece ter sido feita para o cantor X e nenhum outro? E o que garante que, com o título tal e não qual, a canção vá ser um sucesso?

Tom Jobim não trabalhava em função do sucesso. Cada canção lhe tomava semanas ao piano, em casa, longe dos olhos dos críticos, dos ouvintes e talvez até de seus parceiros. Os que o viam bebendo com os amigos nos restaurantes não sabiam que, naquele dia, por sempre acordar cedo, ele já havia passado horas combinando notas, ritmos e harmonias até ficar satisfeito. Muitas de suas canções que nunca saíram da primeira gravação lhe custaram o mesmo tempo de Wave. Desafinado, que ele fez com Newton Mendonça em 1958, já foi considerada um «manifesto da bossa nova». E desde quando Tom e Newton eram homens de manifestos? Desafinado foi feita para que eles pagassem o aluguel. Era uma crítica aos cantores desafinados das boates que, de propósito, exigia grande afinação para ser cantada. O próprio verso «Fotografei você na minha Rolleiflex», incomum para a época, era uma prova da brincadeira. Tom e Newton não imaginaram o quanto, gravada por João Gilberto, Desafinado representaria para eles e para a música popular.

Já Wave, de 1967, Tom sabia que iria pegar. Escolheu‑a como título e faixa de abertura do disco instrumental que gravou em Nova York para Creed Taylor naquele ano — o «disco da girafa», como ficou conhecido pela foto na capa. Quando entrevistei Tom em março de 1968, falei‑lhe da faixa de que mais gostara, The Red Blouse. Ele respondeu: «É, mas o sucesso vai ser Wave.» Como ele podia adivinhar? Wave ainda nem tinha letra.

Tom a pediu a um jovem letrista, Ronaldo Bastos, amigo de seu filho Paulinho. Ronaldo hesitou — tinha dezenove anos, como podia ser parceiro de Tom Jobim? Tom insistiu: «Você não quer ficar rico? Essa música vai ser um estouro!» Mas Ronaldo disfarçou e correu. Tom pediu‑a então a Chico Buarque, que também remanchou, deu‑lhe o verso inicial, «Vou te contar…», e sumiu. Tom, então, não teve alternativa. Escreveu ele próprio o resto da letra — «Vou te contar/ O que os olhos já nem podem ver/ Coisas que só o coração pode entender…» — e ficou rico com ela.