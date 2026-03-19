É, assumidamente, uma figura da tendência mais centrista e social-democrata do PSD. Foi um dos generais de Rui Rio. Sentiu na pele as investidas de Luís Montenegro e as duas tentativas que o agora primeiro-ministro fez para derrubar o então líder do PSD. Agora, anos depois dessas disputas fratricidas e com o partido no poder, não deixa de lamentar que Luís Montenegro esteja algo aquém daquilo que prometeu fazer e até alinha com Pedro Passos Coelho na crítica à falta de reformismo do atual Governo. “É preciso fazer mais.”

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, Paulo Mota Pinto, ex-líder parlamentar do PSD e antigo juiz do Tribunal Constitucional, defende, apesar de tudo, a posição do partido na polémica em torno da nomeação dos novos juízes do Palácio Ratton e um acordo com o Chega nesta matéria. “Acho normal que se tenham em conta as circunstâncias políticas de cada momento. É apenas a expressão das forças relativas no Parlamento.”

Mota Pinto fala ainda sobre o novo Presidente da República e aquilo que espera de António José Seguro. “Os primeiros sinais apontam no sentido de não ser uma força de bloqueio. No entanto, é alguém que teve sempre a sua carreira política ligada ao PS. Foi líder do PS. Essa interrogação que fiz é genuína. Acho que muita gente tem essa dúvida, sobretudo à direita. Espero que isso não aconteça.”

“O PS não tem um lugar cativo no Tribunal Constitucional”

A discussão em torno das indicações para o Tribunal Constitucional tem-se arrastado ao longo das últimas semanas. Paulo Mota Pinto foi juiz do TC, conhece o funcionamento daquele órgão. Esta demora dignifica a instituição?

Fui juiz do Tribunal Constitucional entre 1998 e 2007. Quando exerci o mandato, nunca aconteceu uma situação destas. Já tinha acontecido na década de 90 e está agora a acontecer também por razões estruturalmente diferentes. O Tribunal continua a funcionar mas a substituição tem alguma urgência. Não poria a questão em termos de dignidade da instituição, mas é negativo para o funcionamento do Tribunal.

O PSD faz bem em fazer um acordo com o Chega, excluindo o PS nesta matéria?

Nunca tinha acontecido que o bloco à esquerda ou o bloco à direita da linha que separa o PS e o PSD tivesse menos de um terço dos deputados no Parlamento. Agora aconteceu. Aconteceu e aconteceu claramente. O PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o Livre, todos somados, têm abaixo desse número. Portanto, as circunstâncias alteraram-se. A este facto não se responde dizendo, como ouvi o PS dizer, que “o PS é um partido fundador da democracia, está na origem da Constituição…”, porque é evidente que a política se faz para o presente e para o futuro. A antiguidade não é um posto. O PS — ou qualquer outro partido — não tem um lugar cativo nas negociações e nos mandatos para o Tribunal Constitucional.

Portanto, acha natural que o PSD converse com o Chega e que se entenda nesta matéria muito concreta?

Acho normal que se tenham em conta as circunstâncias políticas de cada momento. Agora, se os partidos à direita têm mais de dois terços, [excluir o Chega] seria até colocá-los fora do sistema. O PS pode não se ter dado conta de todas as consequências do resultado eleitoral desastroso que tiveram em 2025 — e que deve agradecer a Pedro Nuno Santos. Por outro lado, penso que há aqui alguma exploração política da ideia de que o PSD está a fazer um acordo com o Chega para excluir o PS e estão a tentar tirar dividendos políticos. Na verdade, o que há, é apenas a expressão das forças relativas no Parlamento. O PS não fica excluído; o PS tem 4 juízes. Um partido que, neste momento, tem uma representação parlamentar superior ao PS, não ter nenhum juiz e quando a esquerda não tem um terço dos deputados, parece-me muito difícil de aceitar. E compreendo que o PSD dê conta disto. Até porque há aqui uma outra circunstância que me parece muito relevante: não podemos comparar a situação relativa entre o PSD e o Chega com a situação que existia entre o PS e a esquerda; os partidos à esquerda nunca ameaçaram a posição de liderança do PS. Nunca tiveram esta expressão tão grande. A exclusão total do Chega, colocando-o fora do sistema, poderia reforçá-lo.