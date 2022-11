Entrou na sala repleta de apoiantes — no seu próprio resort em Mar-o-Lago, na Flórida — como uma estrela. Antes dele, entraram os filhos. Mal colocou um pé na divisão, ouviu-se um sonoro aplauso. De mão dada com a mulher, Melania, Donald Trump preparava-se para fazer o “grande anúncio” que tinha pré-anunciado há uma semana, ainda antes das eleições intercalares norte-americanas. No palanque, agradeceu primeiro aos presentes. Depois, condensou numa frase o discurso que trazia preparado e que durou quase duas horas: “O regresso da América começa agora.”

Era a confirmação daquilo que parecia claro desde a semana passada. Donald Trump já deixara no ar que estaria na corrida à Casa Branca em 2024 — agora era apenas o momento de anunciá-lo com todas as palavras. E mesmo os resultados das midterms da última semana, que esboroaram por completo as expectativas republicanas de uma ‘onda vermelha’ que se previa que fosse varrer o país, não impediram que Trump reclamasse para si o palco e se lançasse a uma nova corrida à Casa Branca. Tendo ganhado as eleições em 2016 contra Hillary Clinton, o republicano perdeu a reeleição para Joe Biden quatro anos depois — uma derrota que nunca aceitou, alegando sempre fraude eleitoral num argumento desmontado por vários tribunais nos EUA e nunca fundamentado em provas reais. No entanto, passados dois anos, o ex-Presidente e agora candidato volta a concorrer, diz “por amor” — porque, afinal, nem “precisava disto”. O motivo? “Salvar a América.”

Para Donald Trump, os quatro anos do seu mandato foram uma “época dourada” para os Estados Unidos da América, uma nação que, defende, “estava no pináculo do poder” e desfrutava de um “grande prestígio” internacional enquanto era chefiada pelo empresário milionário e estrela de TV transformado em Presidente da maior potência mundial. Nesse período, o país estava a “prosperar como nunca”, garantiu o agora candidato presidencial, recordando a obra realizada, como o facto de ter “tirado muitas pessoas da pobreza” e de ter respondido à pandemia com “ações decisivas” — mas ignorando a reação titubeante com que começou por lidar com a propagação vírus, país atrás de país, e até a forma jocosa como lidou com a ideia de uso de máscara, ou as soluções sem qualquer validação clínica que foi sugerindo para combater os efeitos do novo coronavírus no organismo humano: “Salvei vidas e a economia”, garante agora. “Os Estados Unidos recuperaram economicamente em tempo recorde.”

Donald e Melania Trump na apresentação da candidatura 5 fotos

