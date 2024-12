O "respeito" de Scholz, os ataques de Merz e a Ucrânia. Tiro de partida para a pré-campanha foi dado antes da moção de confiança

Sahra Wagenknecht ataca Scholz, AfD insiste nos mesmos temas

A Alternativa para a Alemanha está em segundo lugar nas sondagens e quer aproveitar o bom momento. Com a CDU/CSU a continuar com o cordão sanitário à sua direita, a AfD vai manter a mesma mensagem antissistema, anti-imigração e pró-russa, não fazendo um grande esforço para se moderar. Para Olaf Scholz, só houve críticas na intervenção de Alice Weidel, líder do partido.

“O seu governo esteve no poder por três anos. Os alemães terão de suportar os danos nas próximas décadas”, atacou a líder partidária, culpando Olaf Scholz por “arruinar” a indústria e o setor energético, além de ter “inundando o país com migrantes”. As migrações foram um tema em destaque, sendo que Alice Weidel defendeu que é necessário um “trabalho de limpeza” nesta questão.

As críticas não se focaram no chanceler. À direita, Alice Weidel aproveitou para censurar o líder da CDU por não recusar entregar mísseis de longo alcance Taurus à Ucrânia. Para a líder da AfD, a cedência daquele armamento coloca Berlim no conflito, uma vez que os “mísseis podem atingir Moscovo e requerem soldados alemães para os operar”. “Podem tornar a Alemanha alvo de um ataque nuclear”, alertou.