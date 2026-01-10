O telefone, o voto em urna e as "subidazinhas" diárias que enganam. Como as (diferentes) sondagens influenciam o sentido de voto

Mentem, manipulam e influenciam resultados. As sondagens têm má fama e estão a tornar-se crescentemente ‘o’ tema das campanhas eleitorais, servindo de arma de arremesso entre candidaturas. Nestas eleições presidenciais não está a ser muito diferente. Pelo contrário. Praticamente todos os candidatos (sobretudo quando estão a descer ou se sentem subvalorizados) já se queixaram dos estudos de opinião e dos órgãos de comunicação social que as publicam. Para lá de todas as teorias de conspiração, há objetivamente um dado que causa estranheza: como é que se explicam oscilações nas intenções de voto tão grandes, subidas e descidas sem causa aparente. Uma pista: essas oscilações não existem.

Existem essencialmente três métodos de recolha de informação. “Atualmente, as sondagens eleitorais que se fazem em Portugal recorrem a entrevistas realizadas presencialmente nos domicílios dos eleitores ou por entrevista telefónica”, começa por explicar ao Observador Pedro Magalhães, investigador do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa, responsável pelas sondagens publicadas regularmente pela SIC/Expresso e um dos maiores especialistas em estudos de opinião no país.

Existe ainda um terceiro modo de inquirição possível, através de uma plataforma online, mas as sondagens feitas para os órgãos de comunicação em Portugal não costumam usá-lo, concede o mesmo Pedro Magalhães. Ainda assim, a “maior parte das sondagens para as presidenciais têm sido feitas com entrevistas telefónicas“.

Entre os dois métodos principais, o da entrevista telefónica e o de recolhe presencial do voto, que implica uma deslocação à casa dos entrevistados, há diferenças evidentes, não só no modo como a intenção de voto é comunicada, mas também nas características e representatividade da amostra que é angariada para responder ao questionário. Têm os dois vantagens e desvantagens — nenhum deles é perfeito.

“Usar o telefone permite que se façam entrevistas com grande dispersão pelo território nacional sem custos de deslocação, ao contrário do que sucede com as entrevistas presenciais”, nota Pedro Magalhães. Há outra vantagem em fazer sondagens por telefone: “Permitem que o trabalho de campo decorra com maior rapidez, minimizando o tempo que passa entre o início da sondagem e a divulgação dos seus resultados”, afirma o investigador.

Mas não são só vantagens, reconhece. Por via telefónica, é “mais difícil persuadir as pessoas a responderem”, as sondagens acabam por ter “taxas de resposta mais baixas e amostras mais restringidas a pessoas que gostam de responder” a estes inquéritos, universo que pode não representar exatamente a totalidade do eleitorado.

Se o fator da presença do entrevistador no domicílio tende a diminuir o fator de recusa na resposta, as sondagens presenciais “permitem inquéritos de maior duração, que caracterizem melhor os inquiridos”, explica o investigador do ICS, que menciona os “apoios visuais para responder a perguntas” e, mais do que isso, o uso do boletins de voto em urna, o que aumenta a “privacidade das escolhas dos inquiridos”.

Para o economista e investigador na Universidade do Minho, Luís Aguiar-Conraria, colaborador regular do Observador e responsável pelo Radar das Sondagens, esta garantia do segredo de escolha que só acontece por via presencial “resolve muitos problemas”. “Se calhar alguém do Norte tem vergonha de dizer que vota no Partido Comunista. No país inteiro, até há relativamente pouco tempo, as pessoas tinham vergonha de dizer que votavam em André Ventura ou no Chega. De facto, tanto o PCP como o Chega são subestimados nas sondagens”, nota o economista. Quando a resposta no inquérito é secreta, tal como o voto no dia das eleições, “a pessoa deixa de ter motivos para ter vergonha“.

Mas este método também tem as suas fragilidades. “Nas sondagens em que se bate à porta das pessoas cria-se o enviesamento na amostra”, refere Conraria, admitindo a sobrerepresentação de “reformados, de desempregados ou de pessoas que não estão a trabalhar por qualquer motivo”. Isso também é uma forma de distorção, “mesmo que as pessoas não mintam”, acrescenta.