"Como diria o Forrest Gump, estas presidenciais são uma 'caixinha de bombons'". Entrevista aos responsáveis pelas sondagens

A Pitagórica tem uma sondagem diária — a Tracking Poll — que os jornalistas apreciam muito e que os candidatos, pelo menos aqueles que estão a descer, não gostam particularmente. Alexandre Picoto, como é que esta sondagem impacta e influencia a campanha?

[Alexandre Picoto:] Deixe-me só acrescentar um argumento à questão levantada pelo António Gomes. Há uns anos, se falássemos em questionários sobre detergentes para a roupa, a maioria das pessoas utilizaria sempre Skip. Isso foi-se fragmentando. Apliquemos à política: se falarmos com eleitores mais velhos, vão dizer que votam sempre no mesmo partido; se falarmos com eleitores jovens, a fidelização partidária é muito inferior, encontram em cada momento o melhor candidato, o melhor partido ou as melhores circunstâncias. No passado tínhamos mais eleitores com alto nível de fidelização e muito menos oscilação nas sondagens. Quantas pessoas conhecem na vossa vida pessoal que dizem ter dúvidas e que não sabem em quem vão votar? As pessoas já não são do partido A do nascimento à morte e isso faz com que estejam mais atentas e mais sensíveis a pequenos inputs que podem alterar os seus comportamentos.

Voltando às subidas e descidas da tracking poll.

Muitas vezes não há subidas nem descidas. Reparem, ontem [quarta-feira], os cinco principais candidatos estavam no chamado empate técnico. Significa que o intervalo superior do último dos cinco candidatos toca no intervalo superior do primeiro. Portanto, em tese, todos os cinco podem passar à segunda volta. Mas entre o primeiro e o segundo a diferença é tão pequenina que dizer que é um que está em primeiro e o outro em segundo não faz qualquer sentido do ponto de vista da matemática.

Em todo o caso, como há uma hierarquização.

E é isso que as pessoas querem, é isso que o jornalismo quer. Uma perceção. Se influencia? Claro que influencia. E altera comportamentos? Claro que altera comportamentos. Da mesma forma que se estiver a pensar fazer um piquenique no fim de semana e souber que vai chover, provavelmente muda para ir a um shopping ou ao cinema. Mais informação permite às pessoas alterarem as suas mesmas conclusões. Em algumas, não gera nenhum impacto. Um dia, pedi ao meu pai que não votasse num determinado candidato e ele respondeu-me que não era vir a casacas. Ou seja, alguns eleitores têm para com o voto um comportamento que não é igual ao de outros. Quanto menor a fidelização natural, maior as oscilações nós vamos assistir.

Durante muitos anos discutiu-se a questão do “voto envergonhado” com o CDS e hoje fala-se desse fenóneno com o Chega. Isso pode acontecer nesta campanha?

[António Gomes:] Primeiro, o voto envergonhado resulta da força política com a qual o eleitor se identifica ter um peso relativo inferior. Em consequência, ele não se sente confortável para dizer a terceiros que vota numa coisa que tem uma expressão percentual residual ou potencialmente residual. Depois, há um outro tipo de voto envergonhado: tem que ver com o tal espiral do silêncio. São eleitores que estão protegidos por uma barragem de crítica do ponto de vista social e permanecem fiéis, mas não o manifestam de forma pública.

E acha que esse comportamento pode estar a acontecer nestas presidenciais?

Não me parece. A própria natureza fragmentada da intenção de voto atual coloca outro tipo de desafios para as pessoas. São muitos candidatos, muitos com possibilidade de vencer. Já agora, uma provocação: perguntou há instantes se poderia haver surpresas nesta eleição. Não podemos falar em surpresas. Os resultados que existem hoje não permitem falar em surpresas [no dia 18] exceto se nós próprios partirmos de um princípio que, não obstante estarem todos empatados, há favoritos. Os resultados hoje dizem-nos que pode passar qualquer dupla. É bom que as pessoas percebam isso. A não ser que alguma coisa aconteça até a meados da próxima semana ou então vai mesmo ser, como diria o Forrest Gump, uma “caixinha de bombons”, em que só depois de abrir é que se sabe.