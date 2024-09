O Vaticano está a tornar-se uma multinacional — e o descontentamento dos trabalhadores cresce "impiedosamente"

Recentemente, porém, a ADLV tem intensificado a denúncia de problemas laborais no microestado. A associação lembra que o trabalho no Vaticano sempre se pautou pelo seguimento dos ideais cristãos — mas que, nos últimos anos, o Papa Francisco está gradualmente a transformar o Vaticano numa multinacional em que os trabalhadores não são propriamente bem tratados.

Os problemas terão começado em 2013, ano em que Francisco foi eleito Papa e deu início a um profundo trabalho de reforma económica do Vaticano. Ao leme de uma instituição marcada por escândalos financeiros e de corrupção que se arrastaram durante anos, manchando vários pontificados, Francisco decidiu fazer uma limpeza: chamou o cardeal australiano George Pell (que mais tarde se veria envolvido num caso de abusos do qual foi absolvido após passar vários meses na prisão) para liderar a nova Secretaria para a Economia e deu-lhe indicações para reformar as práticas económicas da Santa Sé e do Vaticano de alto a baixo, respeitando os padrões internacionais aplicados por Estados e grandes empresas. Transparência total, gestão eficiente, e por aí fora.

Uma década depois — e com a crise da pandemia a agravar a situação pelo meio —, os trabalhadores do Vaticano dizem sentir na pele os impactos de muitas destas medidas e lamentam que a cúpula da Igreja Católica se tenha transformado numa multinacional.

No final de agosto, a ADLV publicou no seu site uma carta aberta sobre os múltiplos problemas laborais que se têm acumulado no Vaticano nos últimos anos. O texto — ao qual até agora não houve ainda uma reação da parte da hierarquia vaticana — adensa ainda mais o descontentamento em torno das condições laborais no microestado, que já estavam mergulhadas em polémica desde que, em maio, um conjunto de funcionários dos Museus do Vaticano avançou para tribunal com uma ação coletiva por injustiças laborais e falta de condições de segurança no trabalho.

Além das queixas concretas, os trabalhadores do Vaticano apontam a incoerência do Papa Francisco: por todo o mundo, o líder católico defende os direitos dos mais pobres, alerta para as injustiças laborais e pede capacidade de diálogo; dentro do Vaticano, os alertas para a degradação das condições laborais parecem cair em ouvidos moucos.

Trabalhadores duvidam da eficácia das reformas económicas (que implicaram sacrifícios)

O comunicado no centro da polémica surgiu no site da ADLV no dia 20 de agosto deste ano. “Ainda somos uma comunidade especial de trabalho no Vaticano?”, pergunta-se no título da carta aberta.

“Os funcionários do Vaticano, nos últimos tempos, têm questionado a natureza do trabalho na Santa Sé e o significado do serviço”, diz o texto. “Ser parte da comunidade dos funcionários do Vaticano deveria significar ser membro de uma família especial, caracterizada por valores específicos — os do ‘evangelho do trabalho’ e da doutrina católica sobre o trabalho humano, sempre viva na tradição da Igreja — que lhe dão um traço distintivo peculiar em comparação com empresas externas, especialmente as privadas. Tal como diz o Papa Francisco: ‘O trabalho é próprio da pessoa humana, expressa a sua dignidade como criatura feita à imagem de Deus’.”