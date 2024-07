O voo comum, o diário, a gravata da sorte e a inexistência de chuveiros. Os bastidores da estreia europeia de Temido e Bugalho em imagens

Sebastião abriu a porta do quarto de hotel ao Observador na manhã em que tomou posse como eurodeputado. Tudo foi preparado ao milímetro: gravata a estrear com a que diz ser a sua “cor da sorte” (azul marinho) e, numa escolha mais sentimental, o relógio de pulso que era do avô, e que este lhe ofereceu. Já preparado, sentou-se na mesa do pequeno quarto de hotel e começou a escrever num bloco de notas: “16 de julho de 2024. Estrasburgo”. Desde que recebeu o convite para encabeçar a lista da AD para as Europeias que escreve tudo naquele bloco. Do que pode ou não dizer nos discursos até a detalhes sem qualquer relevância.

Nessa manhã, Bugalho tinha ainda um pequeno-almoço importante com Carlos Coelho, um grande amigo que deixou o Parlamento Europeu no dia em que Bugalho entrou. Os dois encararam o momento como uma informal passagem de testemunho e durante o pequeno-almoço Coelho foi dando várias dicas a Sebastião Bugalho, desde dúvidas mais práticas sobre o funcionamento do Parlamento Europeu até aos diplomas mais complexos. Coelho respondeu a tudo enquanto ambos comiam ovos mexidos, sumo de laranja e bebiam uma chávena de café.