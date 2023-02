Passou meio minuto desde o momento em que Oleg Orlov, acompanhado de Svetlana Gannushkina, levantou o cartaz que dizia “Paz para a Ucrânia, liberdade para a Rússia” na Praça Vermelha e o momento em que foi algemado pela polícia. Depois da detenção, foi formalmente acusado de violação do artigo 20.2 do Código de Ofensas Administrativas: violação das regras estabelecidas para organizar uma reunião, protesto ou manifestação. O dia era 20 de março de 2022 e esta era já a quarta vez que Oleg era detido desde o início da invasão russa de larga escala à Ucrânia, a 24 de fevereiro.

And a photo by Svetlana Gannushkina (80 years today ????Also arrested today). On the poster : « Peace for Ukraine / Liberty for Russia » pic.twitter.com/cnadZQHWMh — Memorial in English (@EnMemorial) March 6, 2022

O julgamento foi kafkiano. A colega Svetlana foi intimada para testemunhar em tribunal. “O juiz perguntou-me: ‘Há um relatório [policial] que diz que estavam ali 700 pessoas. Viu-as?’ E eu respondi ‘Não. Não viu as minhas fotos? Estão anexas ao processo’”, conta a ativista de 80 anos ao Observador, notando que estavam com Oleg menos de dez pessoas. “Na Rússia, costumamos dizer que depois de beber se pode ver a dobrar, mas isso significa só ver duas pessoas em vez de uma, não significa ver centenas de pessoas a mais”, acrescenta entre risos a diretora do Comité de Assistência Cívica, ONG que ajuda refugiados na Rússia. Apesar das fotos e do testemunho de Svetlana, Oleg foi condenado e obrigado a pagar uma multa. Svetlana suspira: “Sabe como em apenas uma célula humana há informação sobre todo o corpo humano? Isto é igual. Uma história, um julgamento, e toda a informação que é necessária sobre o sistema judicial russo. É este o seu ADN.”

