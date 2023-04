Ao meio-dia de uma terça-feira de janeiro, um deputado do PS, a CEO da TAP e membros de dois ministérios juntavam-se num encontro via Teams. A reunião foi discreta — quase secreta, tendo ficado fora da agenda comunicada ao Parlamento — e teve a particularidade de ocorrer um dia antes de Christine Ourmières-Widener ser ouvida no Parlamento. Era dia 17. Dois meses e meio depois, o encontro foi tornado público durante a audição da gestora na comissão de inquérito à gestão da TAP, e os deputados da oposição quiseram saber se alguém na sala esteve lá. Com sotaque francês, a CEO demitida respondeu: “Car-los-Pe-rei-ra”. Começaram então outras dúvidas: a que título escrutinador e escrutinado se encontraram? Porque foi a reunião convocada? Quem a organizou? Quem estava presente? O que foi discutido?

As respostas foram ainda causando mais estranheza. A reunião que Christine Ourmières-Widener teve com grupo parlamentar do PS — era o que dizia a sua agenda — afinal teve a presença de apenas um deputado e logo aquele que viria a ser coordenador do partido na Comissão de Inquérito: Carlos Pereira. Hugo Costa, coordenador da comissão de Economia, também foi convidado, mas não participou. Muitos dos deputados socialistas — na comissão de Economia e na comissão de inquérito — souberam que o encontro tinha acontecido ao mesmo tempo dos portugueses, em sentimentos que oscilaram entre a surpresa e o desconforto.

Já esta quarta-feira, Carlos Pereira parecia estar de castigo. Já não foi ele a fazer as perguntas, chegou atrasado à comissão de inquérito e manteve-se discreto. O PS descarta leituras de que o coordenador está a ser afastado. Fonte oficial da bancada justificou que as intervenções são “rotativas” e que na anterior audição do CFO da companhia aérea o deputado que colocou questões também foi outro (Hugo Carvalho).

