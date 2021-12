"Os lisboetas foram muito senhores do seu destino. Há uma pertença que não se nota noutras cidades". As festas que marcaram a capital

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma “visita guiada a um mundo possível”, razão pela qual a autora nem hesitaria na data se as viagens no tempo não fossem ainda instrumento reservado à ficção. 1173, ano da chegada sigilosa à cidade das relíquias do mártir São Vicente, seria o período escolhido para recuar na História da cidade de Lisboa e das festas em que a cúpula do poder e as ruas estreitas se interligaram. Acrescentaria assim o seu testemunho à carência de registos sobre esse momento épico de alvoroço popular que culminou com uma compra. “Sangue não houve, mas houve corrupção, o que é muito interessante. Para as relíquias de São Vicente irem para a Sé, dá-se ao pároco da igreja de Santa Justa uma cátedra na Sé”.

Mestre em História Moderna pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, especializada no poder feminino na corte portuguesa, Ana Cristina Pereira acompanha em “Lisboa em Festa”, esta e outras nove cerimónias que marcaram o pulsar da cidade entre o século XII e o século XIX, culminando com “o último grande conto de fadas da monarquia portuguesa”, o enlace entre Dona Amélia e Dom Carlos, com a capital do reino a ganhar um majestoso boulevard, uma fantasia que não apaga uma dura trajetória. “Se há coisa que se percebe ao longo deste livro é que a esmagadora maioria das vezes a festa em Lisboa nasce da dor, do luto.”

A longa história festiva escreve-se com aclamações, cercos, pestes, chegadas apoteóticas, encenações de desfecho imprevisto, faustosos bailes, touros e torneios, e no final, claro, uma fatura choruda, que a folia não se paga sozinha. Contas acertadas, uma coisa é certa: “Os lisboetas têm uma grande pertença à cidade”.

Sabemos que o projeto desta obra nasce na Feira do Livro mas como chegou a esta ideia de uma Lisboa que festeja, nem sempre no rescaldo de um motivo feliz?

Estava a dar autógrafos, e as pessoas de História não são assim tão requisitadas que não possam estar a conversar. O José Sarmento de Matos, olissipógrafo, bastante sapiente, olhou para mim, que trabalho casa real, e propôs-me descer do palanque: como é que a cidade e o poder se integrariam? Foi este o desafio.

Pelo livro sente-se que foi difícil seguir o rasto dessa cidade.

Sim, muito, porque quando se trata a história de Lisboa em si o que se vai buscar são os quotidianos, os registos paroquiais, e o que queria era uma coisa diferente. Como é que a cidade participava ativamente nessa festa de poder, como se ligava com ele? Mas mais do que isso como é que o comum lisboeta participava nessas festas, não no papel que o poder lhe atribuía, mas como ele genuinamente partilhava desse momento comum… foi um pouco loucura mas está feito.

Falamos de uma participação moderada, já que o povo quase sempre ocupa o lugar que lhe pertence, cumprindo uma função ornamental, como assinala?

No fundo, sim. Ao longo da cronologia vai havendo uma transformação na forma como participa. Lisboa é uma cidade onde convergem culturas e gentes diversas, com formas de divertimento muito próprias, e isso vai divergindo com a própria cidade. Como participante observador, a multidão assiste a touradas, momos, justas, torneios, mas depois a festa que a cidade vive nas suas ruas estreitas, mesmo do povo, essa é ligada à religiosidade, espiritualidade, com romarias, procissões. Depois claro que há momentos de celebração especiais ligados à construção da monarquia, com os nascimentos, batizados, casamentos.

A festa que é também um instrumento do poder.

Sim, sim, mas o objetivo era encontrar realmente o viver real, o pulsar da cidade e suas gentes.

Temos de facto esta agenda oficial da monarquia, mas depois também essa relação com o divino. Lisboa vive sob ordens transcendentes, entre o milagre oferecido pela peste, com o princípio do fim do cerco, e castigos como o terramoto. Sente-se que a conjugação deste dois ritmos é permanente?

É verdade. Temos que ver que culturalmente estas pessoas estão dependentes da vontade dos santos e de Deus para as suas vidas. Aliás, Lucien Febre tem um belíssimo livro, “Le Problème de l’incroyance [au XVIe siècle, la religion de Rabelais (1942)]”, que em português não significa descrença, como está traduzido, mas sim o prelúdio de quando as pessoas começam a pensar se realmente não haverá Deus. Porque até aí as pessoas estão muito dependentes da vontade divina, o que não significa que não tomem nas suas mãos as rédeas do seu destino. E nós vemos isso na chegada de São Vicente. Podia-se pensar numa solução para as relíquias e não foi isso que aconteceu…

O povo discutiu de forma violenta nas ruas o destino das relíquias.

Felizmente, ou infelizmente, o representante de Dom Afonso Henriques tem um papel preponderante e consegue negociar uma solução mais ou menos pacífica, mas na verdade as pessoas pegam em armas quando percebem que as relíquias estão na cidade. Esta constante luta entre a vida real e o que aspiram, entre o ideal e o real, vai também definir muito esta vida da cidade.

Mencionava a capacidade de assumirem os seus destinos, apesar dessa dependência do divino. É de facto uma marca da cidade, mais do que do país?

Em Lisboa, como é um meio urbano, é sempre muito evidente esta preponderância entre aquilo a que chamamos povo, globalmente. Ainda agora, quando discutimos as vacinas, basta comparar um centro de saúde no interior e em Lisboa. Aqui sente-se muito que Lisboa apoia D João I incontestavelmente. As pessoas sabem que vão ser cercadas, que vão passar fome, que provavelmente até vão perder, mas estão ali para apoiar e vão defender e aclamar. Objetivamente que isto não espelha o reino. Na verdade Lisboa ganha destaque como cabeça do reino a partir de D. Afonso III… esta pressão de uma cidade que está muito exposta ao Tejo, que é muito central no país no ponto de vista geográfico… De facto os lisboetas vão ser muito senhores dos seus destinos. Quando comparamos com outras cidades, nota-se em Lisboa uma pertença de povo, uma pertença à cidade que não existe noutras.