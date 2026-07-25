"Os romanos falavam em 'boneca sexual', mas a verdade é que Cleópatra foi uma grande governante e política"

“Uma boneca sexual para César e, depois, uma mulher fatal para Marco António.” Era assim que os romanos viam Cleópatra, a poderosa rainha do Egito que dedicou a vida à luta pela independência do seu país e que, nessa demanda, conseguiu atrair para a sua causa dois dos homens mais influentes do seu tempo, Júlio César e Marco António — que tomou como amantes. Contudo, há muito mais na vida de Cleópatra do que a história dos seus amores, implacavelmente explorada pela propaganda romana, que a descreveu como uma ninfomaníaca, uma mulher corrompida e sem escrúpulos.

Em Cleópatra, livro recentemente publicado pela editora Guerra e Paz, o historiador francês Christian-Georges Schwentzel, especialista no período helenístico (após a morte de Alexandre, o Grande), revela o que as fontes romanas quiseram ocultar: que a última rainha do Egito, a derradeira de uma “prestigiosa linhagem” de influentes mulheres governantes, foi uma monarca dedicada, preocupada com o bem-estar dos seus súbditos e com o futuro do seu país. “Muito competente e muito inovadora”, entre as principais medidas introduzidas por Cleópatra destaca-se a criação do valor fiduciário da moeda, que, até ao seu reinado, não tinha marca de valor.

Numa entrevista concedida por email ao Observador, Christian-Georges Schwentzel defendeu que “Cleópatra foi realmente uma grande governante e política”, embora tenha sido transformada numa “caricatura” pelos romanos, e algumas das características que lhe foram associadas perduram até hoje no imaginário coletivo. Contudo, foi com essa tentativa romana de denegrir a imagem da rainha egípcia que nasceu o “mito” de Cleópatra, que Hollywood transformou numa superestrela, cuja fama não dá sinais de abrandar. Tal como afirmou Christian-Georges Schwentzel ao Observador: “Podemos dizer que [Cleópatra] continua prometida a um futuro brilhante”.

▲ Título: "Cleópatra" | Autor: Christian-Georges Schwentzel | Tradução: Joana Baudouin | Editora: Guerra & Paz | Páginas: 168

Cleópatra foi a última rainha da dinastia ptolemaica. Quem foram os Ptolomeus?

Cleópatra nasceu em 69 a.C., em Alexandria, capital do reino dos Ptolomeus, na costa mediterrânea do Egito. A cidade foi fundada por Alexandre, o Grande, o conquistador grego, três séculos antes [em 331 a.C.]. Após a morte de Alexandre, o poder no Egito passou para Ptolemeu, um oficial grego que se apoderou do título real e se tornou Ptolemeu I. Ptolemeu fundou a dinastia que reinou durante 300 anos sobre o Egito. Cleópatra, a sétima com esse nome, foi a última soberana dessa prestigiosa linhagem.

A dinastia ptolemaica é famosa pelas suas rainhas poderosas e destemidas. De que forma é que essas mulheres prepararam o caminho para Cleópatra VII e influenciaram o seu estilo de governação?

O que é muito original na dinastia ptolemaica é que as rainhas exerceram o poder político, e até militar, tanto quanto os reis. Antes de Cleópatra VII, houve várias grandes rainhas poderosas, como Arsinoé II, Berenice II, ou ainda Cleópatra I. Mas é a última soberana da dinastia que é, de longe, a mais célebre de todas as rainhas, e até mesmo de todas as mulheres, da Antiguidade.

Neste livro, quando aborda a questão da ascendência de Cleópatra, dá a entender que existem dúvidas. Porquê?

O que sabemos com certeza é que Cleópatra era filha de Ptolemeu XII, mas não sabemos se a mãe era Cleópatra VI, a esposa legítima de Ptolemeu XII [e sua irmã]. O geógrafo Estrabão afirma que Cleópatra era filha de uma simples concubina de Ptolemeu XII. É também de notar que, nas inscrições oficiais, nomeadamente nas paredes do templo que a rainha mandou erguer em Dendera, no Alto Egito, Cleópatra só se refere ao pai, Ptolemeu XII. Ela definiu-se como “aquela que ama o pai”. Aos seus olhos, apenas Ptolemeu contava. É difícil tirar conclusões do silêncio das inscrições, mas podemos ainda assim concluir que a mãe de Cleópatra não devia acrescentar valor, caso contrário, a rainha não teria deixado de a mencionar.