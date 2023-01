Os vencedores, os vencidos e a sombra da Convenção da IL

Rui Rocha

O mais decisivo, numa corrida a três, não era ganhar. Era ganhar com maioria absoluta. E, chegando aos 51,7%, Rui Rocha conseguiu. Durante a campanha, percebeu que havia um profundo descontentamento no partido, por isso começou logo a apresentar propostas que na verdade eram já cedências às reivindicações dos críticos: acabar com as inerências no Conselho Nacional, dar mais poder aos núcleos, descentralizar o partido e ouvir os militantes.

Agora, terá de cumprir — e rápido, porque a oposição saiu da Convenção exibindo o mesmo grau de fúria com que entrou. Nas últimas legislativas, Rui Rocha fez uma campanha “popular” em Braga e conseguiu ser eleito deputado quando isso não era uma expectativa generalizada.

Encaixa, por isso, no perfil que João Cotrim Figueiredo traçou para o novo líder. Mas Rui Rocha não pode ser uma mera criação do seu antecessor. Com dois ex-líderes marcantes no grupo parlamentar — mais uma originalidade da IL —, terá que mostrar personalidade, pulso e força.