Os vencedores, os vencidos e o sobrevivente das autárquicas

João Azevedo

João Azevedo viu-se envolvido, durante a campanha, em duas polémicas que, embora não parecessem, estavam intimamente ligadas à sua candidatura. Na primeira, embaraçou o líder do partido ao admitir, num debate da Rádio Observador, que não existiam linhas vermelhas com o Chega no poder local, aludindo ao pragmatismo. Ora, quem se preocupa com a governação no day after, é porque esperava ganhar. Nada apontava para isso, mas ganhou. A segunda polémica foi quando surgiu publicamente a atacar Carlos Moedas para defender a honra do seu pai político, Jorge Coelho – que o autarca de Lisboa tinha referido numa comparação entre a tragédia de Entre-os-Rios e a do Elevador da Glória. Pouco conhecido a nível nacional, João Azevedo é popular em Viseu e agora vê essa notoriedade local traduzida em votos. Desde o 25 de Abril de 1974, a câmara de Viseu só foi PSD e CDS (três vezes) e contra o dinossauro autárquico Fernando Ruas. Azevedo consegue assim uma vitória histórica e logo no Cavaquistão. Como sintetizaria Jorge Coelho: “Essa é que a realidade”. O novo presidente da câmara de Viseu dedicou, sem surpresa, a vitória a Jorge Coelho.

Ana Abrunhosa

Quando António Costa atingiu a maioria absoluta em 2022, deixou o Observador assistir a uma reunião preparatória de definição da estratégia da campanha. A certa altura Duarte Cordeiro, diretor de campanha, pedia ao primeiro-ministro para ter um “independentezinho” a discursar. Surge na conversa o nome de Ana Abrunhosa, que leva Costa a disparar com ar gozão: “E temos a certeza de que já se desfiliou do PSD?”. O episódio mostra que Abrunhosa foi ministra do PS, mas sempre foi vista como uma ex-PSD. A juntar a isso, fez sempre questão de morar em Coimbra, mesmo quando trabalhava em Lisboa. E, durante esse tempo, nunca deixou de cultivar a proximidade com autarcas, estruturas e caciques da cidade. Mais: a cidade precisa de ser ágil a executar fundos do PRR, sendo uma vantagem óbvia ter a antiga ministra da Coesão. Por todas estas razões, o PSD sempre soube que tinha um problema para manter Coimbra. Se em 2021 foi relativamente fácil tirar a câmara a um desgastado Manuel Machado, Ana Abrunhosa era demasiado forte para um José Manuel Silva que não estava a conseguir convencer os eleitores. Abrunhosa acabaria por conseguir vencer