Pais com ventoinhas, o "risco" para os tratamentos e a "desgraça" nos centros de saúde. Climatização no SNS "é problema generalizado"

No Hospital de Santo António, construído há mais de dois séculos, “não há ventilação correta em vários serviços”, garante a vice-presidente da FNAM. “É extremamente quente no verão e frio no inverno”, adianta. Já no Hospital de Vila Real, “há zonas sem ar condicionado, nomeadamente o serviço de urgência”, o que, alerta, acarreta “riscos para os doentes”. “Isto pode piorar o prognóstico: se o doente vai à urgência, ou seja está num ambiente fechado e não tem ventilação adequada, vê a sua condição piorar”, frisa Joana Bordalo e Sá, acrescentando que, em geral, “a conjugação de infraestruturas antigas e falta de investimento e obras de renovação” levam a um cenário de degradação das condições a que os utentes estão sujeitos no SNS.

No Algarve, os problemas com o funcionamento do ar condicionado são frequentes — nomeadamente no envelhecido edifício que alberga o hospital de Faro — e afetam alguns serviços, diz a dirigente local do Sindicato dos Enfermeiros Guadalupe Simões. A ULS do Algarve salienta que, “de um modo geral, os sistemas de climatização encontram-se em funcionamento”. Mas reconhece que, “face às elevadas temperaturas que se têm verificado, poderá ser necessário proceder pontualmente a ajustes ou correções em alguns equipamentos”.

“Uma desgraça” nos centros de saúde. Metade dos coordenadores reportam problemas de climatização

Nos centros de saúde, o cenário é ainda mais grave. “É uma desgraça”, aponta Guadalupe Simões. A Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar (USF-AN) lembrou esta quinta-feira que há muitas unidades que continuam sem climatização adequada. “O que não pode ser ignorado é que muitas unidades dos Cuidados de Saúde Primários continuam sem condições térmicas adequadas para utentes e profissionais. Falar de abrigos climatizados enquanto persistem centros de saúde com climatização insuficiente revela uma contradição que precisa de resposta”, sublinha a associação, defendendo que “as USF têm de ter condições para prestar cuidados em segurança, conforto e dignidade, sem expor utentes e profissionais a temperaturas incompatíveis com uma atividade clínica de qualidade”.

No habitual inquérito bianual às USF, que reporta ao ano passado, cerca de metade (49%) dos coordenadores das USF disseram não ter um sistema de climatização em condições adequadas – “embora com resultados ligeiramente melhores face aos do biénio anterior (55%)”. A associação diz já ter alertado a tutela quanto a este problema. “Este estado de coisas mantém-se ano após ano apesar de estar identificado pela USF-AN e comunicado à tutela“, salienta, acrescentando que “os dados evidenciam uma fragilidade estrutural que afeta diretamente a segurança, o bem-estar e a qualidade dos cuidados”.

“A situação é mais gravosa nos centros de saúde, alguns não têm sistemas de climatização adequada, outros deixaram de funcionar por falta de manutenção”, aponta o presidente da FNAM, lembrando que uma temperatura demasiado elevada dentro de gabinetes médicos e, sobretudo, de enfermagem (por vezes com uma temperatura igual à do espaço exterior) pode comprometer os cuidados prestados. “Isto retira a capacidade para fazer boa limpeza de feridas, e prejudica para questões básicas de higiene e infeção”, alerta André Gomes. O dirigente sindical vinca também o impacto que as deficientes condições de climatização dos centros de saúde podem ter nos profissionais. “Afeta a capacidade de concentração, provoca desidratação”, enumera, recordando que, de acordo com a legislação em vigor, imposta por um decreto-lei de 1986, “a temperatura dos locais de trabalho deve, na medida do possível, oscilar entre 18ºC e 22ºC”, não podendo exceder os 25ºC.

Direção Executiva do SNS nega problemas de climatização

Apesar de todos os problemas reportados por médicos, enfermeiros e gestores hospitalares, que trabalham diariamente no terreno, a Direção Executiva do SNS (cujas funções incluem garantir a resposta assistencial do SNS) nega o problema, e garante não ter conhecimento de casos de unidades do SNS onde a climatização não seja adequada. “Não existe registo nem informação de qualquer hospital ou serviço com problemas de climatização“, responde ao Observador a entidade liderada por Álvaro Almeida, garantindo que “todas as unidades do SNS encontram-se devidamente preparadas, estando garantidas condições adequadas de climatização”.