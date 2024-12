Pão quente com azeitona, tarte de ensopado ou croquetes de coelho? Esteva, o primeiro restaurante de Francisca Dias vale viagem ao Alentejo

É uma junção de todas as pessoas que já passaram pela sua vida, de todas as experiências que teve, de tudo aquilo que aprendeu e de tudo aquilo que já provou. Não querer estrelas Michelin e não voltar a viver e a trabalhar em Lisboa são duas grandes certezas da sua vida, que seguem de mãos dadas com a convicção de que será sempre reconhecida como a grande vencedora do primeiro Hell’s Kitchen Portugal, apesar de se considerar uma figura “semi pública”. É de Francisca Dias que falamos, a chef de 32 anos que participou, em 2021, no programa televisivo culinário guiado por Ljubomir Stanisic e que quase quatro anos depois abre o seu primeiro restaurante. Chama-se Esteva, fica em Borba, no topo da Herdade da Videira, e está de portas abertas desde dia 23 de outubro, com uma carta feita para os locais.

“Nem sei como é que estou aqui”, revela, em conversa com o Observador. Foi junto de Tânia, a sua mulher, que decidiu dar vida a este projeto. Depois de quase três anos na Casa do Gadanha, onde esteve ao lado do chef Ruben Trindade Santos, a uns quilómetros de distância em Estremoz, a jovem natural de Mação lançou-se à aventura e começou a pensar em abrir o seu primeiro restaurante. Já com um negócio assente na zona — o Cisca à Mesa, no qual preparava jantares de grupo em casa — e com uma base sólida de clientes bastou apenas dar o salto. “Encontrámos este sítio, é muito bonito, achámos que era a nossa cara e pensámos ‘ok é aqui'”. Dito assim parece que foi fácil, mas, antes de entrarem pelos portões da Herdade da Videira, Francisca e Tânia exploraram outras opções, visitaram outros espaços, tendo até mesmo chegado a pensar em abrir uma hamburgueria em Estremoz. “Mas neste espaço não fazia sentido. Foi o espaço que nos empurrou para o tipo de cozinha que apresentamos“.