“Quando eu morrer, no seu silêncio, o rio chorará por mim. Estou convencido disso”. A ligação do senhor Venâncio às águas do Minho é profunda, não tivesse ele crescido nas suas margens. Começou aos sete anos a acompanhar o pai na arte da pesca, aprendendo tudo sobre a complexa, secular e exclusiva apanha da lampreia nas terras minhotas. “Este ano, está muito mau”, diz-nos momentos antes. Com a época do concorrido ciclóstomo a arrancar a meados de fevereiro, tem sido difícil encontrá-lo e a sua escassez está envolta em mistério — daí os preços a que tem ascendido.

Mas naquela manhã foi possível observar o animal ainda vivo. “Coitadinha”, lamentamos enquanto se contorce. Ficamos a saber que aguenta três horas fora de água. “Não se pode dizer isso, que ela assim não morre”, atira o senhor Venâncio. O à vontade com o animal é grande e propõe-nos que agarremos nele. Tememos a boca através da qual se alimenta do sangue dos outros peixes e que, como uma ventosa, se agarra à mão do experiente pescador. É como se se conhecessem desde sempre, apesar de a lampreia nascer no rio, seguir viagem para o mar para, só sete anos depois, regressar às águas doces onde vai desovar.

▲ A pesca da lampreia no Minho acontece nas pesqueiras, estruturas de pedra muito antigas, do tempo dos romanos, crê-se. Joana Freitas

