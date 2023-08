‘Senhor, é bom estarmos aqui.’ Estas palavras disse-as o apóstolo Pedro a Jesus no Monte da Transfiguração. E também as queremos fazer nossas depois destes dias intensos. É bonito o que estamos a experimentar com Jesus, o que vivemos juntos e é bonito como é bom rezar, com tanta alegria do coração. Então, podemos perguntar-nos: que levamos connosco quando regressarmos ao vale da vida quotidiana? A partir do Evangelho que ouvimos, quero responder a esta pergunta com três verbos: resplandecer, ouvir, não temer. O que levamos? Respondo com estas três palavras. Resplandecer, escutar, não ter medo.

A celebração final da Jornada Mundial da Juventude recebe o nome de “Missa de Envio” justamente porque pretende ser, mais do que um ponto final, um ponto de partida: depois desta semana de experiência espiritual em Lisboa, o que levam estes jovens para casa? E como fica a Igreja (em Portugal e no mundo) diferente depois deste encontro? O episódio bíblico da transfiguração de Jesus perante três discípulos, Pedro, Tiago e João, evoca justamente esta realidade: depois da profunda experiência espiritual que os discípulos vivem no cimo do monte, é hora de descer e voltar à realidade, mas transformados. A partir deste episódio bíblico, o Papa Francisco procurou — numa homilia em que misturou texto escrito com algum improviso — propor aos jovens um caminho a ter em conta no regresso destes 1,5 milhões de peregrinos aos seus países, às suas casas, aos seus estudos e trabalhos. Recorrendo a uma fórmula típica das suas intervenções, Francisco subdividiu a homilia em três partes, dedicadas a três palavras de ordem, e optou mais uma vez por envolver os jovens no discurso, para que, em vez de se limitarem a ouvir, se sentissem interpelados a responder e a repetir.

Resplandecer. Jesus transfigura-se e – diz o texto – ‘o seu rosto resplandeceu como o sol’ (Mt 17, 2). Recentemente tinha anunciado a sua paixão e morte de cruz, quebrando assim a imagem dum Messias poderoso e mundano, e dececionando as expectativas dos discípulos. Agora, para nos ajudar a acolher o amoroso projeto de Deus sobre cada um de nós, Jesus toma consigo três deles – Pedro, Tiago e João – condu-los ao alto dum monte e transfigura-se . Este “banho de luz” prepara-os para a noite da paixão.

Numa linguagem mais informal e menos marcada pela ritualidade da proclamação do evangelho que antecedera a intervenção, o Papa Francisco recorda aos jovens — cansados, depois de muitos terem passado a noite no Parque Tejo, dormindo ao relento — o texto que tinham ouvido e pede que cada pessoa busque a sua relação própria e pessoal com o texto. Como explica o Papa Francisco, aquele momento da história do evangelho tem um significado fundamental para a fé cristã: depois de Jesus anunciar que vai morrer, desfaz-se para o povo judeu a ideia de que ele seria o messias esperado, a figura mítica que iria derrotar os invasores do Império Romano e restaurar o Reino de Israel. Jesus desengana quem pensa assim quando diz que o seu reino não é deste mundo — e convoca os discípulos para, através da transfiguração, enquadrar a fé católica no contexto da descoberta do “projeto de Deus” para cada pessoa.

