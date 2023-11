Planos para os próximos feriados? Nós temos!

Convidamo-lo, depois, a alargar os seus horizontes até ao interior desta região, bem no coração da Serra da Lousã, um território mágico, rico em aldeias típicas e encantadoras. Na aldeia da Cerdeira, por exemplo, poderá passar um tranquilo dia em família, frequentar workshops de brinquedos de madeira, cozinha regional, casas de xisto, carpintaria ou de desenho. O melhor de tudo é que não só há muito para fazer, como para provar. Ou não tivesse já sido esta, distinguida como Região Europeia de Gastronomia! E se os olhos precisam de tempo para tudo absorver, o palato também. Será daquelas escapadinhas que ficará na memória de toda a família!

Acha que ficamos por aqui? Desengane-se! Quando lhe dizemos que o Centro de Portugal tem muito para lhe oferecer, não estamos a exagerar. Chegou a altura de ficar a conhecer melhor a região das Beiras e Serra da Estrela. Com o seu teto nevado e estrelado, aqui a natureza mantém-se autêntica e bem preservada. Parta à descoberta desta região, subindo até ao ponto mais alto de Portugal Continental: a Torre. E mesmo que não haja neve, não deixe de subir até ao seu cimo, a 1.993 metros de altitude. Prometemos que o ar puro e as paisagens a perder de vista não o deixarão indiferente.

É altura de seguir caminho pelos rochedos como a Cabeça da Velha; covões como o Covão da Metade e o Covão do Boi, onde encontrará o Altar da Nossa Senhora da Boa Estrela; a Cascata do Poço do Inferno; a Lagoa Comprida; a do Vale do Rossim… opções não faltam. Não se esqueça de parar pelo caminho para desfrutar do belo Queijo Serra da Estrela DOP e do pão de Seia, bem como do borrego assado e dos famosos enchidos.

No interior do país encontram-se pequenos oásis, perfeitos para escapar à azáfama dos dias. Por exemplo, no Fundão, para além de toda a oferta típica associada às Aldeias do Xisto, poderá dormir num domo, um quarto panorâmico, onde apenas terá o céu estrelado por companhia.