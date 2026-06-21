"Por mais anos que eu viva, vou-me lembrar sempre desta noite". Discussão acabou em "vingança" quando pai saltou do 8.º andar com a filha

Manuel (nome fictício) chegou a casa, no bairro de São Domingos, em Santarém, por volta da 1h00 da madrugada deste domingo. Mal entrou no prédio ouviu “muitos gritos e uma grande discussão”. “O que me chamou logo a atenção foram os gritos da criança”, conta ao Observador, no momento em que regressa ao apartamento na praceta da urbanização, durante esta tarde.

Os gritos intensificaram-se uma hora e meia depois de chegar a casa, eram “cerca das 2h30 da manhã”. “Quando fui à janela, porque decidi chamar a PSP, vi um vulto a cair lá para baixo e liguei logo para o 112”, relata. Testemunhou o suicídio de um homem de 33 anos acompanhado do homicídio da filha, de apenas quatro anos.

Por ser profissional de saúde, foi também a primeira pessoa a prestar auxílio médico à criança, que morreu no local. Yara, de quatro anos, foi a vítima mortal do homem, com antecedentes de violência doméstica, e que já tinha um processo aberto pelo menos desde 2024, como confirmou a PSP ao Observador.

Manuel conhecia e tinha contacto com o vizinho e a mulher dele, que estava no apartamento no momento em que o homem pegou ao colo na filha dos dois e se atirou com ela da varanda do apartamento do oitavo andar em que viviam.

Esta não foi a primeira vez que o vizinho testemunhou discussões e gritos como os que ouviu nessa madrugada que acabou em tragédia. “Recentemente, chamei várias vezes a polícia, a PSP, uma vez que esta é a área de intervenção deles, e eles não vinham”, garante ao Observador.