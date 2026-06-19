A discussão, o plano de vingança e as pistas falsas. O que levou uma madrasta a matar a enteada de oito anos em Valpaços

A família era discreta. Tirando o pai, nascido e criado na pequena aldeia de Celeirós, em Valpaços, os vizinhos pouco sabiam do que se passava naquela casa amarela colada à estrada. Viam-nos juntos, sobretudo, nas festas de verão. No dia a dia, com o casal a trabalhar, só viam a “menina bonitinha” que ficava quase à porta de casa à espera do autocarro que a levava à escola.

A rotina matinal manteve-se na quarta-feira, horas antes de Lara ter sido encontrada morta na Serra da Padrela, a cerca de 30 km de casa e a 20 km da escola. O motorista do autocarro levou-a até ao local habitual, mas, ao contrário do que sempre aconteceu, a criança de oito anos não passou o portão. Antes, a madrasta raptou-a à vista de todos os pais que, àquela hora, deixavam os filhos para mais um dia de aulas. Os alarmes não soaram até ao final do dia, quando o pai estranhou a ausência da filha.

Ouça aqui as últimas horas da criança de oito anos no podcast “A História do Dia”

O alerta foi dado, num primeiro momento, para a Guarda Nacional Republicana (GNR). Os militares ouviram os apelos do pai e juntaram as peças. Somados os indícios, foi acionada a Polícia Judiciária (PJ), que desde cedo começou a afunilar as suspeitas na madrasta da criança. Quando a encontraram, a cerca de 60 km dali, a mulher assumiu a autoria do crime.

Se, por um lado, confessou o rapto e homicídio de Lara, por outro, ainda tentou dificultar o trabalho dos inspetores com pistas falsas. “Demorou algumas horas [a localizar o cadáver] porque ela indicou-nos vários locais onde não estava”, admitiu David Martins, diretor da PJ de Vila Real.

Antes de surgirem os primeiros raios de luz, os faróis dos carros da polícia e as luzes que sinalizam as inúmeras turbinas eólicas eram a única iluminação da acidentada Serra da Padrela, entre Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. Aí, entre pinheiros e castanheiros, a madrasta terá deixado a criança, já morta, depois de a ter asfixiado. Essa é a convicção da PJ, que aponta os motivos: uma relação do casal marcada por desavenças e uma discussão tensa com o filho da suspeita.

No Café Fontes, nos portões das casas e junto à capela da localidade, os vizinhos de Celeirós repetem a tese da PJ até fazer sentido. Em negação, lamentam a morte da “bonequinha” que por ali passava. “Não acredito nisto. É impossível tentar perceber como se faz uma coisa destas. Coitados daqueles avós”, lamenta um vizinho e amigo da família que, antes de Lara, tinha visto o pai crescer.