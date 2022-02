Portugal já atingiu o pico da quinta vaga. Terá sido a 29 de janeiro, depois de os casos em crianças começarem a diminuir

Mas a descida do número de casos gerais é apenas uma das manifestações da ultrapassagem do pico. Entre as crianças até aos nove anos, principal motor da quinta vaga e fonte dos contágios que se alastraram para as outras faixas etárias, a incidência sofreu uma queda de 12% nos últimos cinco dias, indiciando já a chegada do pico geral, apontou Óscar Felgueiras, matemático da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, ao Observador — um passo necessário para que toda a onda de novos casos começasse também a decrescer. Se até agora foram elas, à conta da reabertura das escolas e à explosão de casos em contexto escolar, que ditaram o tom da subida de casos, também serão elas a liderar o ritmo com que a pandemia vai decrescer.

Nas outras faixas etárias, também já se regista a passagem de uma estabilização para uma verdadeira descida de casos. Só não está a acontecer ao mesmo tempo que na faixa etária das crianças: o pico nas outras faixas etárias não será coincidente com o pico nas crianças porque a subida também iniciou mais tarde. A única exceção são os grupos etários a partir dos 70 anos, onde as incidências são mais baixas — porque é um dos grupos populacionais mais protegidos por causa da sua vulnerabilidade em caso de infeção — mas vão continuar a aumentar antes de iniciarem finalmente uma descida. Os idosos foram os últimos a reagir à subida dos casos e serão os últimos a reagir à redução deles.