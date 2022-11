Apesar de a inflação ter chegado aos 8% no segundo trimestre do ano, o que ditou uma perda de poder de compra superior a 2%, Portugal não está na metade dos países da União Europeia (UE) cujos trabalhadores mais perderam rendimento à boleia da acentuada subida dos preços, segundo os cálculos do Observador com base nos dados do Eurostat. Os maiores perdedores foram, de longe, a República Checa (-11,8%), a Estónia (-10,3%) e a Letónia (-10%).

De abril a junho, os dados mais recentes e um período já totalmente marcado pela guerra na Ucrânia, Portugal viu os custos das empresas com salários (excluindo contribuições sociais) subir 5,6%, acima da média da UE de 4,5%. O indicador mede o custo total médio por hora que os empregadores têm com os seus trabalhadores.

Nesse campo, Portugal está ao nível, por exemplo, de países como a Bélgica (+5,5%), onde o aumento dos salários está indexado à inflação, a Alemanha (+5,5%) ou a Eslováquia (+5,7%), que também registaram, na média do trimestre, valores de inflação semelhantes ao nacional. O indicador português dos custos salariais está influenciado pelo aumento do salário mínimo que, em 2022, subiu 6% para 705 euros para à volta de um milhão de trabalhadores.

