As pressões inflacionistas — ou a “espiral inflacionista”, expressão repetida pelo Governo — foi o fantasma usado pelo Executivo para contrariar os pedidos de subida dos ordenados dos funcionários públicos além dos 0,9% (decididos antes da guerra e da escalada da inflação e, portanto, insuficientes para evitar a perda de poder compra). A argumentação, então, era que a inflação seria temporária e que carregar nos aumentos salariais só a prolongaria. Para já, não há sinais em Portugal de que as subidas dos salários estejam a fomentar mais inflação, dizem os economistas ouvidos pelo Observador. Mas alertam que os próximos tempos podem trazer o fantasma da “espiral inflacionista” à superfície. E, nesse capítulo, o Orçamento do Estado para 2023 será decisivo — pelo “sinal” que o Governo der nas pensões e nos salários da função pública.

No primeiro trimestre do ano, o salário médio (mais concretamente, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador) subiu 2,2% face ao mesmo período do ano anterior (embora, com o “imposto” inflação, a perda real tenha sido de 2%). Esta tendência foi acelerada nos três meses seguintes: no trimestre terminado em junho, os salários já cresceram 3,1% face a período homólogo (com o corte da inflação, a perda real foi de 4,6%).

O avanço médio de 3,1% não significa uma pressão inflacionista, garantem os economistas contactados pelo Observador. João Borges de Assunção, professor da Universidade Católica, considera, aliás, que subidas homólogas nominais nos salários entre 3% e 3,5%, como aconteceu no primeiro e segundo trimestres, são “relativamente normais desde que Portugal aderiu à moeda única“. Daí que acredite que “as pressões inflacionistas oriundas dos salários ainda estão relativamente fracas em Portugal“.

Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa, aponta no mesmo sentido: “Uma subida de 3,1% não me preocupa de todo. Não é por aí que vamos ter a inflação a crescer”, sublinha. O economista está mais preocupado com o contributo da energia e dos custos da alimentação para a inflação. Para que houvesse algum contributo dos salários, os aumentos teriam de rondar o valor da inflação, que no segundo trimestre do ano chegou aos 8%, ditando uma perda de poder de compra de 4,6% — um corte que “até retira pressão sobre a inflação”. Como já escreveu o Observador, a maioria dos trabalhadores já perdeu poder de compra e só dois setores escaparam: o da “eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio” (e porque o subsídio de férias foi pago no período em análise) e o das “atividades de consultoria, científica, técnicas e similares” (que se vê a braços com dificuldades na contratação de trabalhadores qualificados).

