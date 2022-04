Portuguesa em Xangai: “Se quiser comprar pão ou um chocolate não é possível. Para conseguir água foi uma luta”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A China impôs em Xangai, a sua maior cidade, uma política Covid-19 Zero no inicio de abril: a decisão implicou trancar em casa milhões de pessoas e encerrar praticamente todos os negócios. Faltou o acesso a água engarrafada, comida e medicamentos. Há relatos de pessoas que morreram devido à falta de assistência e de pessoal médico à beira da exaustão. Num país altamente controlado, o desespero levou a protestos públicos pouco comuns, mas tentativas de quebrar as regras foram punidas com violência.

Wu Qianyu, responsável pela Comissão Municipal de Saúde de Xangai, disse num briefing aos jornalistas que a política estava a resultar, as novas infeções estavam a diminuir e, nalguns casos, o nível de transmissão entre zonas da cidade atingiu o zero. As autoridades chinesas criaram 3 categorias para a grande metrópole – zona encerrada, zona restrita e zona de prevenção -, sendo realizados milhões de testes todos os dias e controlando o movimento dos cidadãos através de aplicações de telemóvel.

Assim, ao fim de 3 semanas, Xangai voltou a respirar (mas pouco). Cerca de 12 milhões de pessoas foram autorizadas a sair de casa, mas com a liberdade de movimentos muito condicionada. A 666 empresas, incluindo a fábrica de automóveis da norte-americana Tesla, que emprega 8 mil pessoas, foi permitido retomar a atividade.

Entre os habitantes de Xangai está uma jovem portuguesa que vive nesta cidade há 4 anos. Paula é um nome fictício e a conversa com o Observador foi condicionada pelo receio de um Estado que tudo vê e tudo controla. Na entrevista ao podcast “A História do Dia”, realizada antes deste levantamento de restrições, Paula descreve-nos o dia a dia na região e diz nunca ter recebido um contacto das autoridades portuguesas a perguntar se precisa de ajuda, ao contrário do que fizeram outros países com representação diplomática na China.

Uma declaração que contradiz a posição oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros em resposta ao Observador: “O Consulado-geral em Xangai tem acompanhado de perto a situação dos cidadãos portugueses residentes, tentando mitigar as dificuldades de acesso a bens essenciais por via de aconselhamento sobre os melhores procedimentos a seguir e através de contactos com os comités de bairro em que residem, sempre que se revele necessário.”

“As pessoas estavam a ficar revoltadas por não terem comida suficiente em casa”

Como foi o seu dia hoje?

Como estou em casa de quarentena, estou a trabalhar online com o meu computador. Trabalho a full time. Sou estudante aqui. Estou em casa, porque em março começaram a surgir novos casos de Covid-19 na cidade. Houve um aumento exponencial de contágios. No primeiro dia de abril as autoridades chinesas decidiram fazer um lockdown completo. Os casos estavam a chegar aos milhares por dia, cinco mil, seis mil… todos os dias. As autoridades decidiram fechar a cidade por completo. Toda a gente tinha que permanecer em casa obrigatoriamente. Fechou tudo completamente – restaurantes, supermercados, escolas, parques – 100% da cidade. As pessoas não podem sair de casa, não podem sair da porta para fora. Somos controlados e não é opcional: é mandatório numa cidade com 26 milhões de habitantes. Estamos em casa sem poder sair.

Devido a essa política de Covid-19 Zero a cidade ficou toda trancada em casa?

Sim. Inicialmente, as autoridades informaram-nos de que seriam apenas 5 dias, ou seja, de 1 a 5 de abril. No entanto, como o número de casos continuava a aumentar a cada dia, estão a estender este prazo indefinidamente. Ninguém sabe… não sei quando poderei voltar à minha vida normal. Não sabemos se vai ser daqui a uma semana ou daqui a um mês.