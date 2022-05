Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Orçamento do Estado para 2022, o primeiro com maioria absoluta do PS, foi — como se esperava — aprovado. Mereceu a abstenção dos deputados únicos do PAN e do Livre e dos três deputados do PSD Madeira. Estes cinco parlamentares foram, também, os que conseguiram fazer aprovar mais alterações.

De um total de cerca de 1.500 propostas de alteração que entraram nos serviços da Assembleia da República (são contabilizadas alterações por alíneas dos artigos), passaram, na contagem no site do Parlamento, 140. E destas 70 foram da oposição — uma contagem ligeiramente diferente da de Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, que se referiu a 119 alterações, com 66 da oposição (contando apenas alterações por artigo).

