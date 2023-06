Era o nome que soava mais alto no cartaz e o grande motivo para a enchente do primeiro dia do festival Primavera Sound: Kendrick Lamar. O concerto, marcado para as 00h20, era o único alento de quem olhava para o céu com desconfiança e pedia a benevolência de São Pedro. Já o palco tinha sido deixado por Baby Keem e centenas de pessoas aguardavam pelo rapper-celebridade quando a ameaça se concretizou: começou a chover copiosamente.

Poucos arredaram pé. Grupos de amigos dividiam parkas ao centímetro, desconhecidos deixavam-se ficar uns segundos sob guarda-chuvas alheios, pingos grossos de água atingiam cabeças desprotegidas. Nas primeiras filas, reinava a entreajuda dos contagiados pelo otimismo de quem está prestes a ver uma estrela maior do rap mundial. Mas um pensamento pairava qual assombro: estaremos prestes a assistir a mais um dilúvio como o do inesquecível concerto de Nick Cave em 2018, ali mesmo?

A escassos minutos da hora esperada, o tempo deu tréguas ao mar de fãs já encharcados. Ei-lo: Kendrick Lamar a romper o palco ao som de “N95”, canção do último álbum editado no ano passado, Mr. Morale & the Big Steppers. “Hello, new world, all the boys and girls / I got some true stories to tell”.

