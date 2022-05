Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando, no dia 6 de março deste ano, o TikTok anunciou que ia proibir a publicação de novos conteúdos a partir da Rússia para proteger a empresa e os seus utilizadores da nova lei das “fake news” instituída no país, Natalia constatou, com surpresa, que a rede social no país se tinha enchido de conteúdos a favor da guerra literalmente do dia para a noite.

Com a remoção de todos os vídeos publicados a partir de contas estrangeiras e com a proibição dos live streams, de cada vez que esta russa, de 25 anos, abria a aplicação começavam a rodar conteúdos pró-Putin e pró-Kremlin, quase todos iguais, com as mesmas músicas, as mesmas hashtags e os mesmos argumentos contra a Ucrânia e o Ocidente.

