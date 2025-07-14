"Protegem mais os animais do que o ser humano." Câmara de Loures avança com demolição de 64 habitações ilegais no bairro do Talude Militar

“Aquilo a que os portugueses dão o nome de barraca é a nossa casa.” Eliane (nome fictício) mal se ouve por cima do barulho de um martelo sobre as paredes de chapa da construção onde vive com mais três pessoas. É o vizinho quem martela incessantemente, numa tentativa para a ajudar a desmontar a habitação — a terceira que ali ergueu e que acabou desmantelada — e salvar algum do material. Mas os avanços não são suficientemente rápidos para evitar a garra metálica da escavadora, que se abate e destrói o que resta da estrutura em poucos minutos.

No Bairro do Talude Militar, no concelho de Loures, foi assim durante o final da manhã e tarde desta segunda-feira. Os elementos da Polícia Municipal davam a ordem para as pessoas saírem e as duas escavadoras, em pontas opostas do bairro, avançavam para abater as construções ilegais, sob os olhares de dezenas de elementos da Equipa de Intervenção Rápida (EIR) da PSP, que tiveram de intervir após os moradores terem tentado impedir as demolições.

Ao todo, estava previsto serem demolidas 64 habitações no âmbito da “política de combate à ocupação ilegal do território”, indicou a Câmara Municipal de Loures num comunicado enviado às redações. Segundo o levantamento dos serviços municipais, que só não conseguiram identificar nove famílias, viviam nas construções 103 adultos e 58 menores. Já esta terça-feira a autarquia confirmou que foram abatidas 51 construções ilegais.

“Esta intervenção insere-se num esforço contínuo da autarquia para travar o crescimento de núcleos de autoconstrução ilegal, que se têm vindo a agravar de forma preocupante nos últimos anos, muitas vezes explorando a vulnerabilidade de imigrantes em situação de fragilidade”, justifica a autarquia na nota. Uma ação que o Movimento Vida Justa condena e tentou impedir, avançado com um processo contra a câmara e ajudando alguns moradores a preparar providências cautelares. “O que a câmara de Loures está a fazer é arranjar mais sem-abrigos“, denuncia Gonçalo Filipe, membro da associação.

Os avisos das demolições, dizem os residentes do bairro e confirma a autarquia, foram colocados na sexta-feira ao final do dia. “Cumprindo com o prazo legal”, garante ao Observador Paula Magalhães, vereadora com o pelouro da Polícia Municipal. Os moradores queixam-se do pouco tempo para encontrar uma alternativa. “Onde é que está a casa que nós podemos encontrar em 48h? Se a gente tivesse forma de encontrar a casa em 48h, ninguém estava aqui”, sublinha Eliane, que, como muitos dos moradores ouvidos pelo Observador, não sabe o que vai fazer a seguir ou sequer onde vai passar esta noite. “Essa é a terceira construção. Se eu tivesse as minhas condições para estar numa casa, eu voltaria a terceira vez? Eu não voltaria.”