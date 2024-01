António Costa está de saída, mas ainda não saiu mesmo (e tem dossiês importantes por fechar). Pedro Nuno Santos chegou agora à cadeira de líder, mas não é primeiro-ministro (em março se verá se vai ser). Até lá, no PS dá-se uma rara espécie de sobreposição que, defendem costistas e pedronunistas, não trará problemas desde que sigam uma receita comum: trabalharem ambos para a vitória, o “cimento” mais forte com que o PS pode contar, e definirem sem margem para dúvidas o lugar que cada um ocupará, possivelmente com Pedro Nuno em Portugal e Costa na Europa.

No topo do PS e no Governo rejeita-se que haja margem para interpretações sobre “lideranças bicéfalas”. Desde logo, porque os socialistas querem a todo o custo evitar que haja sobre Pedro Nuno Santos uma espécie de síndrome Pedro Passos Coelho, como tem existido no PSD: a ideia de que o antigo líder, que em 2015 não conseguiu governar e foi destronado pela geringonça, tem um trabalho por acabar e pode voltar a qualquer momento (ou ao primeiro fracasso do atual líder), com o partido de braços abertos para o receber.

Ora António Costa também tem um legado interrompido, de forma ainda mais abrupta, numa altura em que tinha uma maioria absoluta em mãos, que viu cair numa questão de horas. Ainda assim, foi o próprio que decidiu que tinha de sair, anunciando que o seu ciclo como primeiro-ministro (e não como político ativo) estava acabado, e ficando assim com um legado por defender. Costa tem feito tudo para deixar essa missão cumprida — seja em entrevistas ou ações em que mostra a obra feita nos seus mandatos — mas é certo que o seu legado também irá a votos em março.

