O Governo ordenou a Parpública a comprar ações dos CTT numa altura em que estava a ser negociado o Orçamento do Estado para 2021, que acabou chumbado no Parlamento e que levou à convocação de eleições que decorreram em janeiro de 2022 com a vitória por maioria absoluta do PS.

Mas para o Orçamento de 2021, ainda a ser negociado com os partidos da geringonça, o Governo, na tentativa de obter o acordo do Bloco de Esquerda, nomeadamente, terá ordenado a Parpública a comprar ações dos CTT, avança o Jornal Económico. Isto porque o Bloco exigiria a reversão da privatização dos CTT, acrescentando o Jornal Económico que por isso o Governo comprometeu-se a comprar ações, para ficar com uma posição na empresa de Correios. Ao Económico fonte oficial do Bloco não confirmou que a reversão da privatização estivesse em cima da mesa para o Orçamento de 2021.

Acabou, segundo diz o mesmo jornal, por comprar algumas ações, mas ainda não atingiu os 2%, e por isso não houve comunicação pública ao mercado.

O despacho terá sido assinado por João Leão, ministro das Finanças nessa época. A compra de ações terá sido feita em 2020 e 2021. Com a tutela dos CTT estava, na altura, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas.