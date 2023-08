Foram meses de discussão nas ruas e no Parlamento, ameaças do Presidente da República, acusações de “comunismo” contra o Governo de António Costa e, no final, um veto de Belém. Que o pacote socialista para a habitação foi tudo menos consensual não será novidade — mas essa divisão estendeu-se mesmo ao próprio PS, onde alguns deputados até concordam com as críticas do Presidente. No grupo parlamentar e no partido, há quem sinta desconforto por estar a “dar a cara” por medidas “esvaziadas”, enquanto se gerem as expectativas sobre os reais efeitos do pacote na complexa área da habitação.

“Estas propostas simplesmente não têm eficácia. Falou-se em radicalização mas vai-se a ver e as medidas têm pouca implementação prática”, diz um dos deputados e dirigentes insatisfeitos, queixando-se dos efeitos que meses de alterações e recuos tiveram nalguns dos aspetos mais polémicos da lei: “Assim estamos a ser uma esquerda panfletária. Se queremos comprar guerras tem de ser por algum objetivo, para ter algum efeito prático”.

Curiosamente, a crítica, que vai tendo eco em vários setores do PS, acaba por ir exatamente ao encontro dos reparos feitos por Marcelo Rebelo de Sousa. Isto apesar de alguns socialistas ouvidos pelo Observador já classificarem o Presidente como o “líder da oposição” de facto, numa altura de relações tensas em que o PS comprou mais uma “guerra” (a confirmação da lei, tal como está, após o veto) mas quer a todo o custo evitar alimentar uma ideia de tensão pública com Belém.

