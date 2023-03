Em Lisboa, junto dos militantes socialistas de base (e não só) em mais uma sessão para explicar as medidas para a habitação, a ministra Marina Gonçalves deparou-se com incómodos internos sobre a “guerra” que o plano do Governo pode trazer. Os privados são uma das preocupações do PS, com alguns socialistas a mostrarem receio que o partido pareça estar contra a propriedade privada. O Governo está a tentar pôr água nessa fervura e a ministra da Habitação saiu a jurar que terá os privados como “parceiros” nesta reforma.

Uma das vozes que se fizeram ouvir na parte da sessão que decorreu à porta fechada no Hotel Altis, em Lisboa, foi a do presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Miguel Coelho aconselhou o Governo a não seguir por um tom de comício quando fala nestas medidas e começou até por dizer que “o maior erro” nesta altura era fazer desta reforma “uma guerra entre esquerda e direita”, alertando para a necessidade de se ter “muitos aliados para ganhar esta batalha”.

O cuidado na comunicação das medidas — ou a falta dele, como já tinham apontado alguns socialistas — foi abordado em algumas intervenções, com socialistas a temerem “palavras mal colocadas” por parte do Governo que possam resultar em pessoas mal informadas. Agora acrescenta-se a preocupação com a ideia de um partido “contra a propriedade privada”. Uma das medidas que tem tocado nesse nervo é precisamente o arrendamento coercivo, que a ministra Mariana Gonçalves tem tentado, nos últimos dias, reduzir a “último reduto” (voltou a fazer o mesmo perante os socialistas de Lisboa), para lhe retirar carga.

