PS diz não ao Chega, Ventura não fecha portas. Pensões, a coligação negativa que ainda sobra

A movimentação do PSD sobre o IRC esvaziou um dos temas que foi uma incógnita até ao último dia de apresentação de propostas de alteração do Orçamento do Estado: as pensões e a forma como PS e Chega podem unir-se numa coligação negativa contra a vontade do Governo. Mas, tudo somado, parece estar mesmo a encaminhar-se para acontecer.

Como era previsto, PS e Chega chegaram-se à frente com duas propostas para um aumento permanente e estrutural das pensões mais baixas. O que os divide são 0,25 pontos percentuais e para que o aumento chegue às pessoas é preciso que o Chega dê o braço a torcer, já que os socialistas resolveram o assunto ainda antes do arranque da especialidade, com Alexandra Leitão, líder parlamentar socialista, a assegurar que apenas votará a sua proposta das pensões e não as dos outros partidos.

Na conferência de imprensa onde apresentou as 38 propostas de alteração do PS, Alexandra Leitão falou logo nessa à cabeça, contabilizou-lhe um impacto de 265 milhões de euros e disse que tudo era possível sem furar o excedente de 0,3% previsto pelo Governo, já que o recuo na proposta inicial do IRS Jovem tinha deixado disponível uma folga suficiente para acomodar propostas como esta.

O PS quer aumentar em 1,25 pontos percentuais as pensões que vão até três IAS, ou seja, que estejam na ordem dos 1500 euros mensais. A proposta do Chega consiste em que as pensões até 1018,52 euros, duas vezes o IAS, sejam aumentadas em 1,5 pontos percentuais, sem prejuízo da atualização já prevista na lei. Segundo André Ventura, a proposta seria para “aplicar já no início do próximo ano” — o líder do Chega assegurou que esta atualização pode ser feita apenas com o “excedente” da Segurança Social.

No entanto, os socialistas definiram uma regra em relação ao partido de André Ventura, que é a que têm seguido sempre e não terá desvio durante a votação do Orçamento na especialidade: nada do que vier do Chega é para aprovar. E nesta matéria concreta das pensões, a regra cruza com outra que o PS definiu também para a especialidade: não votar propostas em matérias em que o partido tem propostas próprias.

Assim, o PS não aprovará a proposta de aumento das pensões do Chega, ainda que saiba que só com o partido liderado por André Ventura conseguirá fazer passar a sua medida no Parlamento. A distância política entre os dois partidos é acentuada, mas a aritmética parlamentar coloca PS e Chega na mesma equação em matéria de pensões. Se a esquerda viabilizar a proposta do PS – o que é provável que aconteça tendo em conta que tanto PCP como BE também têm propostas para uma aumento extraordinário das pensões –, a abstenção do Chega será suficiente para viabilizar a alteração socialista.