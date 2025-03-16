PS-Madeira dá tudo para montar puzzle difícil com a oposição. JPP quer garantias escritas

Os cenários pós-eleições são, a uma semana da ida às urnas marcada para 23 de março, o tema mais recorrente na campanha da Madeira — uma vez que nada indica, até ver (haverá novas sondagens nesta segunda semana de estrada) que o tabuleiro político possa mudar radicalmente e oferecer soluções óbvias e estáveis à população madeirense. No passeio feito num sábado de sol, Cafôfo vai-se animando: recebe várias demonstrações de apoio rua fora, diz aos jornalistas que os madeirenses estão a “perder o medo”.

Mas também sabe que os partidos regionais vivem uma espécie de competição particular, que passa por mostrar quem é que promete mais estabilidade para o day after de uma região agastada por crises políticas em série. Ou pelo menos quem representa menos perigo de prolongar a instabilidade.

Para Cafôfo a resposta é fácil: Albuquerque, que caiu às mãos da oposição quando uma moção de censura — cuja aprovação neste timing confuso não é consensual dentro do PS-Madeira — foi aprovada por proposta do Chega, não traz respostas. É, aliás, uma verdadeira “bomba relógio”.

Desde logo, por causa dos casos judiciais em que é arguido: “Ou queremos um governo duradouro do PS ou teremos novamente um governo a prazo. Se querem que alguma coisa mude temos de fazer diferente para nada ser igual”, atira, alterando a frase do clássico siciliano adorado por tantos políticos, o “Leopardo” (“É preciso que tudo mude para que tudo continue como está”, lê-se no original). “Albuquerque ainda tem sobre ele pendente um processo judicial. A qualquer momento poderá ser levado pela justiça e criaremos outra situação de crise e instabilidade”, avisa.

Entre o medo de que a justiça se pronuncie entretanto e que o governo regional volte a cair e o papão de um PSD que se junte ao Chega (confiando nas garantias do Chega, só acontecerá se Albuquerque se retirar da equação), o PS vai assim pedindo uma oportunidade: o PSD tem “testado várias soluções” e elas não resultaram; chegou a vez de o PS tentar formar governo. E é aqui que a oposição se depara com um problema óbvio: é que o PS, juntamente com o JPP, também tentou criar uma solução de governação após as últimas eleições, há menos de um ano — e não teve apoio maioritário nem nenhuma consequência prática.

O risco é que o cenário se repita. Em maio do ano passado, dois dias depois das eleições, Cafôfo e Élvio Sousa, líder do JPP (um com onze deputados eleitos, outro com nove) chegaram a aparecer numa conferência de imprensa em que juraram que daquela sala sairia uma solução que, com o apoio dos partidos mais pequenos, pudesse retirar o PSD do governo.

No entanto, antes do fim das declarações já a mesa onde iriam assinar um acordo ainda incerto e cujo sucesso dependeria de outras forças políticas tinha sido retirada. A ideia morreu antes de poder ser posta em prática, com Miguel Albuquerque a ser indigitado chefe do governo pelo representante da República, Ireneu Barreto, acabando assim com os sonhos da oposição de reverter a situação. E o PS voltava a ficar no banco.

Confrontado com o fracasso dessa tentativa, Cafôfo aponta o dedo a Ireneu Barreto: “Chegámos a ter acordo com o JPP, mas não houve tempo para isso, para estender a outros partidos, porque o representante da República indigitou logo o PSD”, que não tinha maioria absoluta mas alargava um pouco a sua maioria graças a uma aliança com o CDS, argumenta o líder do PS regional.

É por isso que o apelo ao voto útil agora é claro e repetido até à exaustão em declarações aos jornalistas, diretos para as redes sociais e notas de imprensa: “É preciso convergir o voto no PS. Nada de divergir”, pede, dirigindo-se aos eleitores descontentes. Mesmo reconhecendo que “o tempo das maiorias absolutas acabou”, com uma solução tão frágil como a que tentou no ano passado o PS sabe que não terá hipótese de ir mais longe. Agora, só exclui de possíveis acordos PSD e Chega e admite várias soluções possíveis: “Pode ser uma solução múltipla, de governação ou de incidência parlamentar. O que é importante é que não continuemos nisto”.

JPP quer “tempo”, um documento com garantias escritas e uma consulta à população

Em conversa com o Observador, Élvio Sousa concorda com a análise do socialista sobre os motivos que levaram a última tentativa de união da oposição a fracassar. “Depois de serem conhecidos os resultados vamos precisar de tempo, ao contrário da última vez, em que o representante da República na terça-feira de manhã pediu logo que os partidos fossem auscultados”. Talvez, se voltasse atrás no tempo, tivesse decidido não participar logo nessas audições, concede o candidato do JPP. “Precisávamos de tempo para falar com os outros partidos e um dia não é suficiente”.

Até porque o JPP continua a jurar que não conversará com ninguém antes de conhecer os resultados — pelo que o tempo de cozinhar possíveis acordos pós-eleitorais terá de acontecer mesmo no pós-eleições.

Se o “breve entendimento” com o PS caiu por terra graças ao timing da decisão, outro problema foram as garantias de estabilidade que Albuquerque levou ao representante da República, argumenta, e que “não se confirmaram”: o JPP defende agora que exista um “documento escrito”, com uma confirmação dos partidos que apoiarão o executivo que entra em funções; depois, promete ouvir os órgãos do partido e “questionar o que a população deseja” que faça, para tomar a decisão que seja mais coincidente com a vontade do seu eleitorado.

No interior do PS, e especialmente entre a ala menos afeta a Cafôfo (teve uma votação esmagadora — 98,3% — no congresso regional que o elegeu, mas não havia oposição), regista-se agora um novo receio: que o JPP possa até ficar à frente dos socialistas nestas eleições.

Se o JPP alimenta, naturalmente, esta ideia, garantindo que está a “concorrer diretamente” contra o PSD pela liderança do governo, há mesmo socialistas que não desvalorizam esta tese. Albuquerque também a subscreve, tendo já declarado que se não tiver maioria desta vez pode vir aí uma coligação PS-JPP liderada pelo segundo (“Fugiu-lhe a boca para a verdade”, comenta Élvio Sousa ao Observador, acrescentando que Albuquerque tenta colá-los à esquerda — o partido, que os adversários acusam de ser populista, não se assume de esquerda nem de direita — para “alimentar o medo” do eleitorado, mas “não tem resultado”).