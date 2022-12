Assistir de poltrona às trapalhadas de Pedro Nuno Santos, deixá-lo à beirinha do precipício, rezar para que não caia antes do tempo e usar as legislativas de 2026 para dar o golpe de misericórdia na maior esperança dos socialistas (assim reconhecido internamente) para se manterem no poder pós-António Costa. A última semana ajudou a consolidar uma convicção que há muito se instalou no núcleo duro do PSD: o ministro das Infraestruturas e grande candidato à sucessão de Costa está a transformar-se gradualmente numa “maçã podre” que pode dar muito jeito no futuro; e o pior que poderia acontecer era que esta maçã caísse da árvore antes do tempo.

“No PSD, há quem já tenha a tese de que é preciso preservar Pedro Nuno Santos. A continuar assim, ainda se perde a oportunidade de o ter como adversário”, ironiza um destacado dirigente social-democrata. Não é caso para menos, insiste-se no partido. Depois do folhetim em torno do novo aeroporto de Lisboa, que o deixou com um pé e meio fora do Governo, Pedro Nuno Santos é agora o governante mais exposto ao caso da indemnização milionária a Alexandra Reis.

E a procissão ainda vai no adro. Em silêncio desde que o caso explodiu (a exceção foi um tímido comunicado assinado conjuntamente com Medina), Pedro Nuno Santos ainda não apareceu publicamente a dar explicações, sem esquecer que foi pela mão dele que a antiga administradora chegou à NAV, empresa pública, escassos quatro meses depois de ser despedida de uma outra empresa do Estado a troco de 500 mil euros.

“Isto é só a ponta do icebergue”, contrapõe outro membro da direção social-democrata, que recorda os pecadilhos passados de Pedro Nuno Santos. Depois de ter sido o grande rosto socialista em defesa da nacionalização da TAP, cuja fatura vai nos 3,2 mil milhões de euros, será também Pedro Nuno Santos a concretizar a privatização da companhia aérea algures em 2023. “Vamos ver a que custo e com que contrapartidas para o Estado português”, antecipa a mesma fonte.

