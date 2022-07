Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi por um triz que, a 22 de janeiro, as caravanas do PS e PSD não se cruzaram em Espinho, na reta final da campanha para as legislativas. Foi uma daquelas ironias do destino: quase à mesma hora, António Costa e Rui Rio passaram pela cidade de braço dado (mais um que outro) com o futuro mais ou menos próximo dos respetivos partidos. Luís Montenegro recolheu as armas e lá apareceu ao lado de Rio e Pedro Nuno Santos cumpriu ao enquadrar Costa na moldura socialista que a reputação de coqueluche no distrito (e não só) lhe exigia. Os dois homens de Aveiro cumpriram missões, ambos com os olhos postos no mesmo futuro — e na última semana esse futuro esteve na génese da crise do despacho revogado.

Montenegro não alimentou divisões que lhe pudessem ser atribuídas no day after das legislativas, onde já via caminho para se posicionar como líder do PSD. E Pedro Nuno, já depois de Costa ter abandonado Espinho, seguiu de bandeira socialista em riste pela marginal com uma longa comitiva atrás a caminho do PS do futuro: não só do futuro dia 31 de janeiro, como daquele que constrói há anos e que tem agora como data de possível concretização o ano de 2026. Com ou sem sobressaltos no poder, é provável que os dois se encontrem nessa frente de combate, como líderes dos dois principais partidos. E essa luta dos dois homens do distrito de Aveiro já arrancou.

