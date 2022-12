Acredita que se Pedro Passos Coelho der sinais que quer avançar vai retirar margem a Luís Marques Mendes, defende que Carlos Moedas deve estar concentrado na Câmara Municipal de Lisboa e afastar-se de qualquer tentação pela liderança do partido e não poupa elogios a Luís Montenegro. Mas deixa um recado: “O PSD tem obrigação de ganhar as próximas eleições europeias”.

Em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, o antigo deputado e ex-secretário de Estado, agora coordenador do PSD para as relações internacionais, aponta baterias a António Costa, que “tirou um carro do stand há oito meses e agora tem um chaço”, e critica o primeiro-ministro. “Tem tido tiques de autoritarismo, comportamentos quase de Dono Disto Tudo”.

De resto, o social-democrata não deixa de falar sobre um eventual e futuro duelo entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, considerando que, no limite, um adversário tão conotado com a esquerda do PS pde ser positivo para as aspirações do PSD. “Não significa que fosse uma eleição a preto e branco, até podia ser colorida e tinha tudo para isso. E podia ser bom nessa perspetiva, uma esquerda-direita, num direita-centro, esquerda mais afunilada”, diz.

