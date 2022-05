Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cidades destruídas, alvos civis sob ataque constante, russos feridos impedidos de ser transportados para fora das zonas de conflito e mantimentos que não são entregues às forças de Moscovo que avançaram demasiado no terreno. Este é o retrato traçado pelo relatório diário do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), um think tank com sede nos Estados Unidos. O documento, divulgado este domingo, é especialmente crítico de Vladimir Putin e do valor que está a ser dado a Severodonetsk, principal foco da guerra.

“O Presidente russo, Vladimir Putin, está a infligir um sofrimento indescritível aos ucranianos e a exigir sacrifícios horríveis ao seu próprio povo num esforço para tomar uma cidade que não vale a pena, mesmo para ele”, começam por escrever os analistas Frederick W. Kagan, Kateryna Stepanenko e George Barros.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.